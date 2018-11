Wir rüsten Helden aus

Brilon-Totallokal: Triathlet Claudius Pyrlik ist ab sofort im Liquid-Life Trikot unterwegs

brilon-totallokal: Wir müssen zugeben, mit Triathlon, vor Allem auf internationaler Ebene hatten wir uns bisher noch wenig beschäftigt bis Claudius mit einer Kooperationsanfrage auf uns zu kam. ABER Triathlonräder können wir und Claudius‘ Anfrage klang so sympathisch, ambitioniert und irgendwie aber total bodenständig, dass wir gesagt haben „den müssen wir kennen lernen!“

Gesagt getan und so kam es also dazu, dass Claudius am vergangenen Donnerstag sein neues Cube Aerium C:68 bei uns abholte. Es kann also mit dem Training los gehen, der 5 Jahresplan steht und ja, auch der Ironman auf Hawaii kommt in diesem Plan vor.

Nun aber zum Sportler selbst:

Claudius hat 1995 mit 22 Jahren beschlossen vom einen auf den anderen Tag ein Rennrad zu kaufen -Stahlrahmen, Rahmenschaltung und einige andere damals extrem moderne technische Feinheiten ebneten ihm den Weg in die Königsdisziplin des Ausdauersports. So kann er mittlerweile auf über 100 Siege bei diversen Wettkämpfen zurückblicken. Unter Anderem findet man einige Weltmeistertitel im Triathlon und Duathlon, Top Ten Platzierungen bei Langdistanzen und beim Ironman und Siege bei Deutschen- und Hessenmeisterschaften in seinem Lebenslauf.

Nachdem er 2008 eine 10 Jährige Familienphasen-Triathlonpause eingelegt, ein Buch geschrieben und sich anderweitig fit gehalten hat, kehrte der Stellvertretende Vertriebsleiter im Juni 2018 in den Sport zurück. Durch seine Erfahrung und seinen Ehrgeiz hat es schon wieder für Top Platzierungen und Siege gereicht.

Auch wir werden in Zukunft von seinem Know-How in Sachen Sportwissenschaft, Training usw. profitieren. Vor Allem wenn wir im Hinblick auf 2019 mit der Eröffnung des Premium Bike & E-Bike Stores auch veranstaltungstechnisch immer wieder Experten einladen dürfen. Da gerade im Triathlonbereich das Thema Bikefitting extrem populär ist, werdet Ihr ihn sicher auch dort mal antreffen.

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit unserem Liquid-Life Hero Claudius.

Quelle: Wiebke Landwehr, Liquid-Life GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon