70 Jahre Nikolauszug in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg: Im Jahre 1948 organisierte die Kolpingsfamilie Olsberg unter ihrem Vorsitzenden Martin Kropff den 1. Nikolauszug in der St. Nikolaus Gemeinde Olsberg.

Seit dem werden alljährlich am Vorabend des Nikolaustages die Kinder, Eltern und Großeltern von der Kolpingsfamilie Olsberg zum Nikolauszug eingeladen. So auch in diesem Jahr. Die Kolpingsfamilie lädt alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern ein, am Nikolauszug am Mittwoch, den 5. Dezember teilzunehmen. Nach dem Abendläuten um 18:00 Uhr wird der heilige Mann an der St. Nikolaus-Pfarrkirche von Pastor Sudbrock begrüßt.

Viele hundert Olsberger Kinder werden im Anschluss den heiligen Nikolaus auf seinem Schiff in einem Laternenzug mit Musik und Gesang durch Olsberg`s Straßen zur Konzerthalle begleiten. Dort wird der Bischof Nikolaus von dem Bürgermeister der Stadt Olsberg begrüßt. Die Kinder der der Kardinal-von-Galen-Grundschule haben sich besonders auf diesen Besuch vorbereitet und werden ihn mit Liedern und Gedichten empfangen. Zum Abschluss der Nikolausfeier erhalten alle Kinder aus den Händen des Nikolauses oder seines treuen Begleiters Knecht Ruprecht zur Belohnung einen süßen Stutenkerl geschenkt.

Auch in diesem Jahr wird die Aktion der Olsberger Kolpingsfamilie „Aus 1 Euro werden 2!” fortgesetzt. Zum Ende der Nikolausfeier bitter daher die Kolpingsfamilie um eine Spende für den Olsberger Warenkorb, damit auch etwas Glanz von dieser Feier bei den dort Unterstützten ankommt. Für jeden in der Halle gespendeten Euro legt die Kolpingsfamilie einen weiteren Euro aus Mitteln der Papiersammelaktion dazu! Da lohnt sich in diesem Jahr das Spenden doppelt.

