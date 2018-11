Brilon-Totallokal: Beim Bilderbuchkino am Donnerstag, den 06. Dezember 2018,zeigt die Stadtbibliothek Brilon eine Bildergeschichte vonDaniela Kulot. Sie heißt: „Krokodil und Giraffe warten auf Weihnachten“

brilon-totallokal:Und darum geht es: Wann ist endlich Weihnachten bei Familie Krokodil und Giraffe? Bis Heiligabend dauert es noch so lange, finden die beiden Kinder Krokira und Raffolo, die es gar nicht mehr erwarten können. Bis Heiligabend vergeht die Zeit so schnell, finden die Eltern Krokodil und Giraffe, die noch sehr viel zu erledigen haben. Und so helfen alle mit. Natürlich läuft nicht alles wie geplant….Ob sie den Tannenbaum holen oder die Zeit bis zum Heiligabend vertreiben, immer geht etwas ganz schön schief. Ob es doch noch ein schönes Weihnachtfest wird?

Wie immer beginnt das Bilderbuchkino um 15.30 Uhr.

Wegen der großen Nachfrage für das anschließende Basteln möchten wir Sie bitten, sich anzumelden, damit wir besser planen können und genügend Material zur Verfügung stellen können.

Bei jedem Bilderbuchkino-Besuch gibt es einen Stempel in eine bei uns erhältliche Stempelkarte und bei 10 gesammelten erwartet die Kinder eine kleine Überraschung!

Zum Vorlesen selbst ist keine Anmeldung nötig. Anmeldungen (zum anschließenden Basteln) bitte unter Tel.: 02961/794-460.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

