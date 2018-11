Zwischen digitaler Demenz und digitaler Intelligenz: Lernen wir besser digital?

Brilon-Totallokal: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Smart Democracy“ des Deutschen Volkshochschul-Verbandes bietet die VHS Brilon einen Streaming-Vortrag zum Thema „Digitales Lernen“ an

brilon-totallokal: Prof. Dr. Gerald Lembke, Studiengangsleiter „Digitale Medien“ an der Dualen Hochschule in Mannheim, wird an diesem Abend zum Thema „Digitales Lernen“ referieren und per Live-Stream aus der Mannheimer Abendakademie in die VHS Brilon übertragen. Er wird unter anderem auf die Fragen eingehen, wie sich Lernprozesse durch digitale Medien verändern und ob der Einsatz digitaler Medien Lernergebnisse verbessern kann.

Anschließend können die Teilnehmenden über eine Online-Plattform Fragen stellen und so aktiv an der Diskussion zwischen den Experten teilnehmen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 5. Dezember, ab 18:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Die Teilnahme ist entgeltfrei, eine vorherige Anmeldung unter 02961-6416 oder unter www.vhs-bmo .de jedoch erwünscht.

