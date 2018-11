20 Jahre – Selbsthilfegruppe behinderter Kinder e. V

Brilon-Totallokal: Die Selbsthilfegruppe behinderter Kinder e. V. Brilon feierte am 17. November im Rahmen des Jahresabschlusses ihr 20-jähriges Bestehen.

brilon-totallokal: Die Gruppe verbrachte einen abwechslungsreichen Nachmittag im Diozesanzentrum der DPSG in Rüthen, der am Lagerfeuer gemütlich ausklang.

Vor 20 Jahren ging die Selbsthilfegruppe behinderter Kinder e. V. Brilon aus einer Selbsthilfe aus dem Marsberger Raum hervor. Betroffene Eltern haben sich damals zusammengeten um sich gegenseitig zu unterstützen. Von Anfang an standen Hilfe zur Selbsthilfe, Informations-austausch und gemeinsame Unternehmungen im Vordergrund.

Mittlerweile sind aus den Kindern von damals junge Erwachsene geworden, die zu Hause oder in einer Wohngruppe ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen.

Die Gruppe möchte sich bei allen bedanken, die in den vergangenen Jahren mit Spenden dazu beigetragen haben das therapeutische Reiten und das Kletterprojekt, sowie diverse Freizeitaktivitäten zu finanzieren und somit die Kinder und Jugendlichen in Ihrer Entwicklung zu fördern und in ihrem Selbstvertrauen zu stärken.

Quelle: Birgit Kriegesmann

