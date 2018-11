Besondere Weihnachts-Geschenkangebote im Museum Haus Hövener erhältlich

Brilon-Totallokal: Schmuck aus den Jahrmillionen alten Gesteinen der Briloner Kalkkuppen!

brilon-totallokal: Ein Stück Briloner Heimat um den Hals oder für die Hosentasche, ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für alle, die ihr Leben fern ihrer Heimat Brilon verbringen oder ganz einfach ihre Heimat lieben, hält das Museum Haus Hövener in der Adventszeit bereit:

Diese nur scheinbar unscheinbaren Steine enthalten Spuren urzeitlichen Lebens, die erst durch schonenden Schliff und anschließende Politur sichtbar werden.

Vor allem die Reste von Stab- und Rüben-Korallen aus dem hiesigen Urzeitmeer des Erdaltertums treten damit ganz unverhofft zu Tage. Hierzu kommen farbige Spuren vulkanischer Aktivitäten, die sich in dieser Zeit hier vor allem untermeerisch abgespielt haben. Leider vermutlich zum letzten Male können schwarze und rote Steine aus dem Bereich Hoppecke und Messinghausen angeboten werden, da die letzte Charge dieses seltenen Materials bearbeitet wurde. Hier gibt es nur noch ein sehr begrenztes Angebot.

Alle Fundstücke sind mit Zwischenteilen aus früher ebenfalls hier abgebauten Metallen zu Schmuckstücken verarbeitet: Silber, Kupfer und Bronze. Daneben gibt es ein Angebot an in Form geschliffenen Steinen für das Kaminsims, die Hosentasche oder als Briefbeschwerer oder…. Auf jeden Fall ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Wer also ein lokal ganz speziell passendes Weihnachtsgeschenk für seine Lieben sucht, sollte ab dem ersten Adventswochenende im Museum Haus Hövener vorbeischauen. Weiterhin hält das Museum viele nette Präsente zum Briloner Esel und zum Dinosaurier (für Kinder) bereit. Das historische Briloner Rathaus als Windlicht ist schon zu einem Geschenk-Klassiker geworden. Besondere Mineralien und natürlich die Briloner Heimat- und Geschichtsbücher sollten auf keinem Gabentisch fehlen. Die frisch gedruckte Briloner Chronik 2018 können Sie ab 30.November bei uns erwerben.

Ein Besuch der Dauerausstellung in der Schatztruhe am Briloner Marktplatz und der Sonderausstellungen lohnen sich das ganze Jahr über. Geschenkgutscheine, für z.B. einen Museumsbesuch, für eine Museums-Jahreskarte oder auch für eine Stadt- und/oder Hausführung, für eine geologische Führung/Wanderung sind sehr beliebt.

Wenn Sie ein außergewöhnliches Geschenk erwerben möchten, besuchen Sie uns, wir beraten Sie gern. An allen Adventswochenenden bieten wir Ihnen in stimmungsvoller Atmosphäre frisches Weihnachtsgebäck und einen guten Glühwein an. Wir freuen uns auf viele kleine und große Gäste und wünschen Ihnen von Herzen eine besinnliche Adventszeit.

(Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr, besondere Führungstermine nach Vereinbarung. Tel.: 02961-9 63 99 01 oder per Mail: museum@haus-hoevener.de)

