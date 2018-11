Kulibri e.V. präsentiert sein Programm für 2019!

Brilon-Totallokal: „2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr“, so Peter Schmidt, Vorstandsmitglied Kulibri e.V, bei der Präsentation des Programms in der Sparkasse Hochsauerland, die zu den Hauptsponsoren zählt.

brilon-totallokal: Neben den Beiträgen der Mitglieder von „Kulibri“ werden die Veranstaltungen auch über die Eintrittsgelder sowie über den Kulturbeitrag der Stadt Brilon und Spenden finanziert. 1991 wurde der Verein „kulibri e.V.“ gegründet, um das Kulturleben der Stadt mit Kleinkunstveranstaltungen zu bereichern. Die Erfolgskurve ging stetig nach oben und dieses Jahr wurde erstmals beim Verkauf der Abonnements die Grenze von 100 überschritten. Nächstes Jahr geht es – zum nunmehr siebten Mal (!) – mit der Neujahrsmatinee los.

Sonntag, 13. Januar 2019 „Neujahrsmatinee“

ab 9.30 Uhr Frühstücksbuffet und um 11.00 Uhr Kabarett mit Thilo Seibel

Thilo Seibel´s politischer Jahresrückblick „Schon rum…..?!“ verspricht wieder Unterhaltung vom Feinsten. Kleine und große politische Ereignisse des Vorjahres werden pointenreich, scharfsinnig und mit einer großen Portion Komik präsentiert.

Für diese Veranstaltung, die nicht im Abo enthalten ist, gibt es übrigens nur noch Restkarten.

Samstag, 2. Februar 2019 Maybebob: „Sistemfeler“

Die vier A-Cappella-Artisten begeistern mit facettenreichen Eigenkompositionen – unterschiedlichste Themen und nicht immer politisch korrekt – das Publikum. Sie sind echte Entertainer und treffen den Nerv der Zeit.

Sonntag, 17. Februar 2019 Vokalensemble „Abgestimmt“ mit der Jazz Police Olsberg

Ob Gospel, Rock, Pop oder Swing – die Sängerinnen verfügen über ein anspruchsvolles und breites Repertoire verschiedenster Stile, das sie mit großer Freude und Leichtigkeit präsentieren. Der Chor nimmt übrigens an dem vom WDR ausgerichteten Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ teil, in dem sie sich mit 19 anderen Chören in mehreren Vorentscheiden zum großen Finale am 14. Dezember qualifizieren können.

Sonntag, 10. März 2019 Tina Teubner mit Ben Süverkrüp

„Wenn du mich verlässt, komme ich mit!“

Die Künstlerin ist eine begnadete Musikerin und Komikerin, die – nachdem sie die Erziehung durch ihren Mann erfolgreich abgeschlossen hat (!!!!)– nun auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Grenzen zwischen privat und politisch verwischen zusehends und garantieren einen unterhaltsamen Abend.

Samstag, 23. März 2019 Nektarios Vlachopoulus : „Niemand weiß, wie man mich schreibt!“

Der Slampoet und Komiker spult seine Texte, die vergnügliche Alltagsgeschichten enthalten, aber auch mit absurdem Humor gewürzt sind, temporeich herunter. Jeder Moment kann überraschend daherkommen und zeigt die intelligente und witzige Seite des Künstlers. Dieser Auftritt, der nicht im Abo enthalten ist, findet im Rahmen der Briloner Kleinkunsttage 2019 im „Bahnhof Blau“ statt.

Freitag, 5. April 2019 Bernd Gieseking: „Finne dich selbst!“

Die Reise mit seinen Eltern nach Finnland – sein Bruder hat sich dort in eine Finnin verliebt – hat die nötige Inspiration für diesen Auftritt geliefert. Der Wandel in der Beziehung zwischen Eltern und Kind wird hier liebevoll in Szene gesetzt und gleichzeitig bietet die Performance einen Crashkurs in Sachen Sauna, Seen, Wodka, Wald und Elche- alles unterhaltsam und teils sehr skurril präsentiert.

Samstag, 18. Mai 2019 Mirja Regensburg: „Mädelsabend –jetzt auch für Männer!“

„Die Künstlerin schafft es, innerhalb kurzer Zeit die Leute von den Stühlen zu reißen,“ so Peter Schmidt von Kulibri. „Das wird einer der witzigsten Abende des Jahres!“ Mirja Regensburg nimmt das Leben mit Humor und sich selbst gerne auf die Schippe. Eine Stand up Comedy, gepaart mit Gesang und Improvisation, die gute Laune pur garantiert.

Sonntag, 22. September 2019 Markus Barth: „Haha…..Moment, was?“

Man hört etwas, nimmt es so an und dann ein innerliches Erschrecken: „………Moment,was?“ Der Comedian zeigt den einzig sinnvollen Umgang mit dem akuten Weltenwahnsinn – lachen, wundern und wieder lachen!

Sonntag, 10. November 2019 Stefan Danzinger: „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“

Der Newcomer landete nach der Wende in Berlin, wo er neben seinem Job als Stadtführer seine ersten Versuche startete, die Menschen zu unterhalten – und das mit steigendem Erfolg. Er beleuchtet charmant die Geschichte, die Geschichte dahinter und deckt kulturelle Widersprüche und die Absurditäten des Alltags auf. Auch heute noch ist er ab und an als Stadtführer in Berlin unterwegs.

Samstag, 14. Dezember 2019 Oliver Steller Trio: „Gedichte von Goethe bis heute!“

„Hier wird altbackene Lyrik unheimlich spannend auf die Bühne gebracht“, umschreibt Peter Schmidt von „Kulibri“ den Auftritt von Oliver Steller und seiner Band. Der begnadete Gitarrist und Rezitator erweckt Gedichte zum Leben. „Goethe und Konsorten“ können es durchaus mit Fernsehen, Internet und Video aufnehmen – den Beweis liefert der Künstler auf kurzweilige Weise.

Vorteilhaftes Komplett – Abonnement – ein schönes Weihnachtsgeschenk!

Das Komplett – Abo umfasst 8 x Live-Unterhaltung. Anstatt extra für die einzelnen Veranstaltungen insgesamt € 143,50 zu zahlen, kostet dieses Abonnement, dessen Anzahl auf 150 limitiert ist, nur € 90,00! Ab sofort bis zum 13. Januar 2019 ist dieses Angebot bei der BWT Brilon, Derkere Str. 10A und online unter ticket-regional.de/kulibri erhältlich. In den Buchhandlungen Prange und Podszun, bei der BWT und natürlich online können die Einzelveranstaltungen gebucht werden. Ausnahme bildet hier das Neujahrsmatinee – für dieses Event können nur Karten bei der BWT erworben werden.

Alle Veranstaltungen – mit Ausnahme des Auftrittes von Nektarios Vlachopoulus im „Bahnhof Blau“ – finden im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon statt. Bis auf das „Neujahrsmatinee“, das bereits ab 9.30 Uhr mit einem Frühstücksbuffet startet, beginnen alle Events um 20.00 Uhr.

