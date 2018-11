Nimm mich mit Kapitän…!

Brilon-Totallokal: „Seemannslieder & Schlagsahne“ mit Freddy Albers in Brilon

brilon-totallokla: Wenn sich am Sonntag, 20. Januar 2019 um 15.30 Uhr der Vorhang im Briloner Kolpinghaus öffnet, startet eine musikalische Reise über die Seen und Meere dieser Welt. Der beliebte Sänger Freddy Albers nimmt die Zuhörer bei „Seemannslieder & Schlagsahne“ mit auf dem weißen Schiff nach Hong Kong über Rio und Hawaii und erzählt über die Gitarre und das Meer.

„Bei diesem Konzert bieten wir auch Kaffee und Kuchen mit Schlagsahne an und es darf von Fernweh und Sehnsucht alter Seemannslieder und Filmschlager geträumt werden“, so Dominik Andreas von der BWT-Brilon Kultour. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für jedes Alter ist und die Eintrittskarten für 5,00 Euro ab sofort in Brilon bei der Buchhandlung Prange, der Buchhandlung Podszun und im Touristikbüro der BWT verfügbar sind.

Foto (Veranstalter): Freddy Albers sorgt bei „Seemannslieder und Schlagsahne“ am 20. Januar 2019 für St. Pauli-Stimmung in Brilon.

Quelle: Thomas Mester – Leiter Kulturbüro„Brilon Kultour“

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon