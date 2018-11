WDR 2 Moderatorin Steffi Neu auf Tour im Westen

Brilon-Totallokal: „Steffis Kneipenquiz“ in Kneipen der Region

brilon-totallokal: Weil es so schön war, so lustig, so ausverkauft und heiter, kommt sie 2019 wieder. Länger, weiter. WDR2-Moderatorin Steffi Neu tourt auch im kommenden Jahr mit ihrem Kneipenquiz über die Dörfer des Landes. Tief rein in den Westen. Von Roetgen in der Eifel über Schmallenberg-Oberkirchen im Sauerland bis hin zu Kalkar-Appeldorn am Niederrhein, Korschenbroich-Pesch im Rhein-Kreis Neuss und Ibbenbüren-Püsselbüren im Tecklenburger Land.

Insgesamt 24 Kneipen und Gaststätten hat Steffi Neu persönlich ausgesucht und besichtigt, weil eins stimmen muss: „200 Gäste, Theke, Saal, kleine Bühne, bisschen Patina, damit es schön kuschelig ist“, lacht die Niederrheinerin. Mit dabei hat sie wie im letzten Jahr ihr bewährtes Show-Team: Olaf Bürger, den Quiz-Steward, die Live-Band „Pocket Party“ und WDR2-Comedian René Steinberg ist auch im Tourbus. „Dazu jeden Abend ein anderer prominenter Talkgast, und ich freue mich sehr, dass so viele Lust haben, dabei zu sein!“

Neben dem guten Gespräch wird natürlich wieder gequizzt: NRW-Quiz, Musikrätsel, das Tempo-Quiz und regionale Fragen hat Steffi diesmal im Programm. Gespielt wird in kleinen Teams, die sich anfangs erstmal einen originellen Namen geben müssen: „Links-vorm-Pot“, Die-Alkohol-Mannschaft-hat-ein-Volleyballproblem, Nackt-auf-Mykonos – allein diese Kreativität war schon preisverdächtig“ – erinnert sich Steffi an die Tour 2018. Die Antworten werden auf eigene „Steffis-Kneipenquiz“-Bierdeckel geschrieben, nach jeder Runde eingesammelt und ausgewertet. Am Ende gibt’s die vier besten Teams fürs Halbfinale, und übrig bleibt das Siegerteam des Abends. „Jeder Abend ist anders, jeder Ort ist anders, aber immer ist es schnell schon wieder vorbei.“ – Kurzum: Kurzweilig, lustig, interessant. Bodenständig, aufrichtig, unkompliziert.

Wer 2019 dabei sein möchte: Die Tour startet am 26. März in Roetgen, endet am 4. Juli in Paderborn. Die komplette Tourliste gibt’s auf Steffiis-Kneipenquiz.de, der Kartenvorverkauf beginnt jetzt.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die Spaß, Lachen und gemeinsame Zeit verschenken möchten. Tickets gibt’s über wdr2.de, steffis-kneipenquiz.de oder beim Wirt selbst. Kosten 23 Euro beim Wirt, im Online-Shop kommen Vorverkaufs-Gebühren drauf.

Steffi fragt Euch untern Tisch. Und es geht alles auf Euren Deckel!

· Mittwoch, 10. April 2019, 20 Uhr, Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, Probst-Meyer-Str. 7, 59929 Brilon

· Kartenvorverkauf startet jetzt

Foto Steffi Neu: © Thomas Haensgen

Quelle:Philine von Bargen, Steffi Neu Veranstaltungs UG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon