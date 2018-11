Weihnachtslieder mit dem Posaunenchor

Brilon-Totallokal: Wie in jedem Jahr, findet am Sonntag, 16. Dezember 2018 um 16:00 Uhr in der adventlich geschmückten

brilon-totallokal: Olsberg. Martin-Luther-Kirche Olsberg das traditionelle Weihnachtsliedersingen des Posaunenchores statt. Die Weihnachtslieder werden im Programm durch „Festliche Bläsermusik zur Weihnachtszeit“ eingerahmt. Die weihnachtliche Bläsermusik des Posaunenchores ist seit vielen Jahren geprägt durch Weihnachtsweisen die durch ihre Vertrautheit beeindrucken und hier und da ein Stück Erinnerung sind, ohne die vielleicht die Festfreude nicht aufkommen kann. Es ist unser Bestreben, mit dieser Veranstaltung die Weihnachtszeit in der Martin Luther Kirche mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Es ist unseres Erachtens der Sinn einer vorweihnachtlichen musikalischen Veranstaltung, mit dem Klang der Instrumente die Festfreude der Christen zu verstärken und mit den Chorälen die Weihnachtsbotschaft zu erzählen und zu interpretieren.

Es wird, wie in jedem Jahr, besonders zum Mitsingen eingeladen. Bekannte kirchliche und volkstümliche Weihnachtslieder, für Kinder und Erwachsene, stehen auf dem Programm. Sollten Sie aber ganz sicher gehen wollen, dass das von Ihnen besonders geliebte Weihnachtslied auch gesungen wird, so lassen Sie uns das auch wissen, indem Sie uns Ihren Liedwunsch mitteilen.

Weiterhin werden in diesem Jahr, in Anlehnung an die Reise des Posaunenchores nach Danzig und in die Kaschubei, auch musikalische Elemente aus Osteuropa und Bräuche zu Weihnachten aus dieser Region vorgestellt.

Kurze Geschichten und Erzählungen zu den Liedern und zur Weihnachtszeit runden das Programm ab.

Lassen Sie sich einladen, den hektischen Alltag in der Vorweihnachtszeit zu vergessen und eine Stunde besinnlicher Ruhe durch das Singen alter und vertrauter Weihnachtsweisen zu erleben.

Quelle: Horst Jerzembek, Posaunenchor der Martin Luther Kirche Olsberg

