Babycafé im Familienzentrum

Brilon-Totallokal: „Bilderbuchkino zur Adventszeit – Geschichte für Kinder unter 3“

brilon-totallokal: Olsberg. Kaffee, Dialog und Austausch für die großen Besucher, Spiel und Unterhaltung für die Kleinen – das bietet das Babycafé im Städtischen Familienzentrum Olsberg. Gedacht ist das Babycafé für Eltern und Kinder im U3-Bereich – „vor allem, wenn Mütter oder Väter noch in Elternzeit sind und Kontakte suchen“, so Brigitte Klaucke, Leiterin des Städtischen Familienzentrums. In gemütlicher Runde haben die Eltern die Möglichkeit, sich kennenzulernenund mit den Kindern an verschiedenen Aktionen teilzunehmen.

Das nächste Babycafé findet am Donnerstag, 13. Dezember, von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Unter dem Motto „Bilderbuchkino zur Adventszeit“ geht es um eine Weihnachtsgeschichte für Kinder unter 3 Jahren. Betreut wird das Babycafé von Mary Westhelle, Claudia Theune-Bücker und Elisabeth Patzsch.

Interessierte Eltern können sich anmelden im Familienzentrum unter Telefon 02962/ 86068 oder beimVerein Eltern, Kinder und mehr (ElKi) in Bigge unter Telefon 02962/ 802774.

