Der Forstbetrieb Brilon nimmt wieder Brennholzbestellungen an.

brilon-totallokal: Jeder Haushalt der Kernstadt Brilon und der Ortsteile kann bei der Stadt Brilon bis zum 21. Dezember 2018 bis zu drei Raummeter Buchen-Brennholz für das Frühjahr 2019 bestellen. Erstmals wird neben dem Buchenbrennholz auch Fichte angeboten. Das „Bürgerbrennholz“ ist 1,0 m lang und grob gespalten und wird in Bündeln von je 1 Raummeter zusammengefasst angeboten. Die Abfuhr ist mit dem PKW möglich.

Bestellungen senden Sie unter Angabe Ihrer Anschrift gerne per per E-Mail an: info@brilon-forst.de oder unter der Tel.-Nr. (0 29 61) 79 42 71 direkt an den Forstbetrieb, Gartenstraße 18. Für die Ortschaften kann die Bestellung auch über den Ortsvorsteher / die Ortsvorsteherin erfolgen. Der Preis je Raummeter (gerückt, gespalten und gebündelt) beträgt 65 € inklusive 5,5% Mehrwertsteuer für die Buche und 50 € inklusive 5,5% Mehrwertsteuer für die Fichte.

