Infotag am Berufskolleg Brilon

Brilon-Totallokal: „Am Berufskolleg ist alles möglich“ – unter diesem Motto veranstaltete das Berufskolleg am Freitag, den 16.11.2018 seinen Informations- und Beratungstag

brilon-totallokal: Morgens erst einmal per App überprüfen, ob die erste Stunde überhaupt stattfindet, Experimente dank digitaler Technik auch in der letzten Reihe so gut wie am Lehrerpult sehen und Termine für den Elternsprechtag online buchen. Das Berufskolleg realisiert die „digitale Schule“ und dieses nicht nur im Verwaltungsbereich sondern auch in den verschiedenen Bildungsgängen.

Möglich sind am Berufskolleg Brilon alle Schulabschlüsse: In der Handelsschule erreichen die Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss oder den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife), die Höhere Handelsschule führt zur Fachhochschulreife und das Wirtschaftsgymnasium zur allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur.

„Habe ich die Voraussetzungen das Wirtschaftsgymnasium zu besuchen?“, „Welche Schwerpunkte und Abschlüsse bieten die Handelsschule und die Höhere Handelsschule?“, „Was ist eine Laptopklasse und was eine Fremdsprachenklasse?“, „Verbessern sich meine Chancen auf einen kaufmännischen Ausbildungsplatz durch einen Abschluss am Berufskolleg Brilon?“ Diese und andere Fragen werden in persönlichen Gesprächen gerne von den Kolleginnen und Kollegen beantwortet.

Für alle Eltern und Interessierte bietet das Berufskolleg Brilon Informationen und Beratung an und zwar am Samstag, den 08.12.18 von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie zu Beginn des 2. Halbjahres, am Samstag, den 19.01.19 von 10:00 bis 12:00 Uhr, am 14.02.2019 in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 16.02.2019 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr. Interessierte Schülerinnen und Schüler können an beiden Februarterminen ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen und Lehrerinnen und Lehrer stehen bei der Online-Anmeldung hilfreich zur Seite.

Quelle: Simone Wegener

