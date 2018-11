Sensburg begrüßt Nachbesserungen bei den Vorgaben für den Ausbau der Mobilfunknetze

Brilon-Totallokal: Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg begrüßt die heute vorgestellten Nachbesserungen der Bundesnetzagentur bei den Vorgaben für den künftigen Ausbau der Mobilfunknetze.

brilon-totallokal: Berlin/ Hochsauerlandkreis. „Dass die Netzbetreiber in Deutschland nun verpflichtet werden, auch entlang von Landstraßen für einen Ausbau der Netze zu sorgen, ist eine gute Nachricht für den ländlichen Raum. Damit bringen wir die Netze in die Fläche“, so Sensburg.

Gleichzeitig fordert Sensburg aber auch die Bundesnetzagentur auf, die Netzbetreiber ganz entschieden in Richtung Kooperationen zu bewegen. „Wir müssen sicherstellen, dass für die Mobilfunkkunden durchgängige Netze zugänglich sind und das auch in den ländlichen Regionen. Wenn hier die Netzbetreiber nicht von sich aus tätig werden, dann muss auch das Thema ‚nationales Roaming‘ wieder auf den Tisch“, so Sensburg. „Die Mobilfunkunternehmen verweisen hier gerne auf die hohen Prozentzahlen bei der Netzabdeckung. Aber wer mit dem Auto längere Strecken im Hochsauerlandkreis zurücklegt, der weiß nur allzu gut, dass es auch bei uns nach wie vor viele kleinere und größere Lücken in der Netzabdeckung gibt. Hier muss dringend etwas geschehen.“

Patrick Sensburg hatte sich in den vergangenen Wochen gemeinsam mit rund 130 weiteren Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU dafür eingesetzt, dass die Bundesnetzagentur im Vorfeld der Versteigerung der neuen 5G-Frequenzen für den Mobilfunk den Netzbetreibern höhere Standards bei der Netzabdeckung auferlegt. Darüber hinaus setzt sich Sensburg gemeinsam mit den anderen südwestfälischen CDU-Bundestagsabgeordneten dafür ein, dass Südwestfalen 5G-Modellregion wird.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

