Brilon-Totallokal: Am Donnerstag, 20. Dezember 2018, bietet die Stadtbibliothek eine weitere Veranstaltung #handgemacht unter dem Motto „Weihnachtliches aus dem Plotter“ an

brilon-totallokal: Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Sie findet von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr in der Werkstatt der Bibliothek statt. Ab Dienstag, 04. Dezember 2018, nimmt die Stadtbibliothek Brilon Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 an.

