Zusatzreise der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg nach Zypern

Brilon-Totallokal: Aufgrund der großen Nachfrage bietet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg im Mai 2019 eine Zusatzreise nach Zypern an

brilon-totallokal: Hierbei wird die „Sonneninsel“ mit all ihren Sehenswürdigkeiten erkundigt, denn Zypern bietet mit seinen zahlreichen charmanten Hafenstädtchen sowie historischen Überresten allerhand Interessantes zu entdecken. Ob das Amphitheater in Koúrion, die gotische Kathedrale der Heiligen Sofia in Lefkosias oder das Troodos-Gebirge mit seinen zahlreichen Bananenstauden und Zitronenbäumen:

Vieles auf Zypern lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden.

Unter fachkundiger Leitung unternehmen die Teilnehmenden fünf ca. 2 – 4-stündige abwechslungsreiche Wanderungen und lernen unterwegs auch landestypische Spezialitäten in reizvollen Tavernen kennen. Nebenbei erfahren die Teilnehmenden zahlreiches Informatives über die bewegte Historie Zyperns sowie die einzigartige Flora und Fauna der Insel. Die Reise findet vom 6. bis 13. Mai 2019 statt. Einzelprospekte mit weiteren Informationen zur Reise können telefonisch unter 02961-6416 angefordert werden.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

