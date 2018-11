Fleißig geübt für Weihnachtsshows: Minis fiebern ihren Auftritten entgegen

Brilon-Totallokal: Kleine Stars kommen ganz groß raus beim Briloner Weihnachtsmarkt

brilon-totallokal: Advent ist die Zeit der Kinder: Strahlende Augen angesichts funkelnden Festschmucks, Zuckerwatte und süßer Mandeln, roter Wangen auf der Eisbahn. Beim Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland vom 29. November bis zum 2. Dezember in Brilon verwandeln sich die Minis sogar selbst in kleine Stars.

Zwei große Weihnachtsshows für kleine Besucher haben die Veranstalter vorbereitet – und viele Kids wirken selbst daran mit. Gleich nach der Eröffnung am Donnerstag versetzt das Brüderpaar „Die JoJos“ Kids im Alter von drei bis zehn Jahren in weihnachtliche Stimmung. Jörg und Jens Mehring sind zweimal mit dem Rock- und Pop-Preis für das „beste Kinderliederalbum“ ausgezeichnet und bringen eine gute Portion Weihnachtszauber nach Brilon. Ihnen zur Seite stehen die Minis der DRK-Kita Brilon.

Viel geübt haben im Vorfeld auch die Kleinen aus den Kindergärten St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus & Andreas. Ihre große Stunde schlägt am Freitag: Als Kinderchor begleiten sie Heiner Rusche bei seiner Winter- und Weihnachtsshow. Da wird getanzt und gesungen, und auch ein Koffer voller Instrumente steht für die „Kinder-Ohrwurmband“ bereit. Heiner steht für fetzige, kindgerechte Rockmusik, mit der er die Herzen der Kleinen im Sturm erobert.

Die Auftritte sind von langer Hand vorbereitet. Gemeinsam mit den Kitas und Kigas erarbeiten die Künstler ein Programm, das den kleinen Akteuren auf der Bühne ebenso gefällt wie den Zuschauern davor. Kurz vor dem Weihnachtsmarkt steigt bei den Kindern dann die Aufregung: Keine Frage, dass sie sich über viel Publikum und Applaus freuen.

Seit Anfang an dabei ist die Neue Chorwerkstatt Brilon. Schon Kinder ab fünf Jahren führt Chorleiterin Susanne Lamotte an die Musik heran. Derr Coro piccolo zum Beispiel besteht aus besonders begabten Kindern und Jugendlichen. Später treten diese in den großen Kammerchor ein. Zu hören ist die Neue Chorwerkstatt am Freitagnachmittag.

Für ihre mitreißenden Auftritte sind auch die Musikgruppen des Gymnasiums Petrinum bekannt. Am Freitag präsentieren sich die Big-Band und die Junior-Bigband. Bei letzterer wirken bereits Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe mit. Beide Ensembles sind versiert in Rock, Pop, Latin und Swing. Am Samstag geben sich dann die Schulchöre die Ehre: Auch sie haben fleißig fürs Konzert geprobt.

Neben all der stimmungsvollen Musik von Kindern für Kinder gibt’s noch weitere Highlights für kleine Gäste. Im Atrium der Sparkasse ist zum Beispiel eine Eisbahn aufgebaut, und am Samstag ziehen die Kinder in Begleitung von Lamas durch die Stadt.

Öffnungszeiten

Donnerstag: 16.00 bis 22.00 Uhr

Freitag: 15.00 bis 23.00 Uhr

Samstag: 11.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr

Programm

Donnerstag, 29. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon und Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr Die JoJos – Kinderweihnachtsshow zusammen mit der DRK-Kita Brilon

17.15 Uhr Just for Joy – Frauenchor Brilon

18 Uhr Bläserkreis Gymnasium Petrinum

19 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

20 Uhr DJ-Christmas-Mix by Henning & BlackSmith

Freitag, 30. November

15 Uhr Heiner Rusche mit den Kindern der Kigas St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus & Andreas

16 Uhr Neue Chorwerkstatt

17.30 Uhr BigBand Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.30 Uhr The Rebel Tell Band – Schlagerbilly

Samstag, 1. Dezember

Verkauf von Selbstgemachtem der Roman-Herzog-Schule

11 Uhr Schlemmern, Stöbern und Genießen

14 Uhr Lama-Wanderung für Kinder

15 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

16 Uhr Altenbürener Sängerfreunde 1979

17 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

19.30 Uhr Deejay Plus – DJ trifft Livemusiker

Sonntag, 2. Dezember

Verkauf von Selbstgemachtem der Oberstufe des Gymnasiums Petrinum

12 Uhr Quinty Brass aus Olsberg

13 Uhr Abgestimmt – Vokalensemble aus Olsberg

14 Uhr FeinChord trifft MGVchen

15.30 Uhr &Band – zwei Musiker, zwei Instrumente

Quelle: Susanne Schulten, REDAKTIONSBÜRO

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon