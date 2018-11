GGV „Cäcilia 1896“ Thülen – eine schöne ART zu singen

Brilon-Totallokal: Ein wunderschöner Abend in Thülen

brilon-totallokal: Que Sera, was kann schöner sein als das Herbstfest in Thülen mit vielen unterschiedlichen Liedvorträgen und Chören? Mit diesem Lied begann der GGV Thülen das Konzert in der vollen Schützenhalle

Die auftretenden Chöre auf dem Herbstkonzert des Gemischten Gesangverein Thülen waren so vielfältig wie die Stücke, die vorgetragen wurden. Neben Schlagern wie „Wochenend und Sonnenschein“, alten Männerchorstücken wie „Der Spielmann“ wurden auch Pop Hits wie „Barbara Ann“ und Evergreens wie „Memory“ gesungen.

Neben Chören aus der näheren Umgebung wie dem MGV Canstein, dem MGV und FC Oberschledorn und den Altenbürenern Sängerfreunden fanden auch der Meisterchor MGV Allendorf und die Schwalefelder Tonart den Weg nach Thülen.

Beindruckend war auch der Auftritt des Jugendchores Music Factory Sauerland, die mit „Hungriges Herz“ und „21 Guns“ das Publikum mitrissen.

Der MGV Herzfeld Hovestadt machte mit dem Lied „An der Bar“ den passenden Konzertabschluss und leitete zu dem gemütlichen Teil, mit Musik vom Musikverein Thülen, über.

Bild: Josef Becker

Quelle: Dirk Schnapp

