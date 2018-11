Peter Liese: Auch 2019 können 18-Jährige profitieren und die EU entdecken / Bewerbungszeitraum 29.11.-11.12.2018

Brilon-Totallokla: Zweite Runde für kostenlose Interrail-Tickets

brilon-totallokal: Auch in 2019 haben 18-Jährige die Chance ein kostenloses Interrail-Ticket von der Europäischen Union geschenkt zu bekommen. Darauf weist der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese hin. Das Programm startete in diesem Jahr und es gab sehr viele positive Rückmeldungen. „Es ist eine gute Nachricht, dass es auch 2019 weitergeht“, freut sich der der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. „Die Begegnungen mit verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Ländern Europas sind unbezahlbare Erfahrungen.“ Als Jugendlicher hat Peter Liese selber eine Bahnreise durch Europa gemacht und unterwegs viele Jugendliche aus anderen Ländern kennengelernt. Daran denkt er auch heute noch gerne zurück.

Alle Bürgerinnen und Bürger der EU, die bis zum 31. Dezember 2018 ihr 18. Lebensjahr vollendet haben, können sich auf das Reiseprogramm DiscoverEU bewerben. Der Bewerbungszeitraum startet am 29. November und endet am 11. Dezember dieses Jahres. Die Bewerbung erfolgt über das Europäische Jugendportal. Wer ein Ticket bekommt, kann zwischen dem 15. April und dem 31. Oktober 2019 für einen Zeitraum von höchstens 30 Tagend durch die EU reisen. „Ich würde mich freuen, wenn sich zahlreiche Jugendliche aus Südwestfalen für die Idee eines Europa ohne Grenzen begeistern und sich für DiscoverEU bewerben“, so Peter Liese.

Quelle: Dieter Berger

