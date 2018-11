Adventskonzert des Musikverein Bruchhausen

Brilon-Totallokal: Der Musikverein und das Jugendblasorchester Bruchhausen laden auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Adventskonzert ein

brilon-totallokal: Bruchhausen. Neben Christmas Spiritual, A wonderful Dream oder Halleluja können Sie auch bei traditionellen Weihnachtsliedern dem Alltag entfliehen und die Vorweihnachtszeit genießen. Am 16.12.2018 geht es um 17 Uhr in der Bruchhauser Kirche los.

Der Eintritt ist frei, über eine Spende nach dem Konzert, zu Gunsten der Jugendarbeit, würden wir uns sehr freuen. Wer es bis zum 16.12.2018 nicht aushalten kann, der hat die Möglichkeit sich am 15.12.2018 das Jugendblasorchester gemeinsam mit dem Jugendblasorchester Meschede anzuhören. Am vergangenen Samstag haben beide Jugendblasorchester fleißig in Meschede geübt.

Der Auftritt der Jugendblasorchester findet von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Foyer der Mescheder Stadthalle statt. Im Anschluss beginnt um 20 Uhr der Weihnachtstraum in Meschede beginnt. Der Musikverein und das Jugendblasorchester Bruchhausen freuen sich auf Sie! (Text von Hannah Franke)

Quelle: i.A: Dina-Marie Hanxleden

