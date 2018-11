Bei Fahrrad Neumann und Liquid-Life serviert der Chef den Kaffee….

Brilon-Totallokal: Kaffeekochen ist oftmals als Praktikantenaufgabe verschrien und die braune Soße, die aus versifften Vollautomaten und Filtermaschinen läuft ist meist alles andere als ein Hochgenuss

brilon-totallokal: Zum wach werden am Morgen reicht es so grad noch, das wars dann aber auch. Im Hause Neumann wird Kaffeekultur völlig anders gelebt. Als passionierter Kaffeetrinker hat Dominic Neumann sich in Sachen Röstung, Zubereitung, Kaffeesorten, Aromen und Vielem mehr fortgebildet. Coffeologe und Zweiradmechanikermeister, wo lässt sich das besser vereinen als in einem Fahrradladen?! Am verkaufsoffenen Wochenende werden also nicht nur die heißesten Neuheiten und 2019er Highlights der Fahrradbranche Thema sein, sondern auch die Hintergründe des ein oder anderen Kaffees. Dominic Neumann steht selbst mit Barista Alex hinter der eigens aufgebauten Kaffeebar im Ladengeschäft der Zweiradwelt Neumann, verwöhnt die Kunden mit kostenlosen Kaffeespezialitäten und steht natürlich auch als Fahrradexperte zur Verfügung.

Von 9.30 Uhr bis 16 Uhr lockt Fahrrad Neumann am Samstag mit attraktiven Angeboten und Geschenkideen fürs Fest. Wer samstags noch nicht fündig wurde oder einfach einen weiteren Kaffee genießen will, bevor er sein neues Fahrrad heim fährt, ist am Sonntag vom 13 Uhr bis 18 Uhr noch einmal herzlich willkommen. Im Rahmen des Räumungsverkaufs, der aufgrund des Umbaus der Technikabteilung noch bis zum 8.12. stattfindet ist sicher das ein oder andere schöne Schnäppchen zu finden.

Quelle: Wiebke Landwehr, Liquid-Life GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon