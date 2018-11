Brilon-Totallokal: Werners Erzähltheater für Kinder besucht den „wundervollen Nikolaus“

brilon-totallokal: Olsberg. Kamishibai – das ist ein Kasten aus hellem Holz mit zwei Flügeltüren, die sich langsam öffnen. Ein kleines Theater entsteht im Raum. Auf der schwarz gerahmten Bühne erscheinen Bilder und Geschichten. Das Kamishibai oder auch Erzähltheater istKino im Kopf.

Einmal pro Monat lädt die Stadtbücherei Olsberg zum Erzähltheater ein. Am Mittwoch, 5. Dezember, um 14.30 Uhr hebt sich der Vorhang in diesem Jahr zum letzten Mal. Werner Schwering erzählt den Kindern im Vor- und Grundschulalter passend zur Jahreszeit die Geschichte „Wundervoller Nikolaus“. Im Anschluss an die Veranstaltung erwartet die Kinder eine kleine Überraschung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar dann macht die Stadtbücherei Olsberg Weihnachtsferien und bleibt geschlossen. Deshalb rät Petra Böhler-Winterberg, sich noch bis Samstag, 22. Dezember, um 12 Uhr mit Medien für ein ausgedehntes Schmöker-Vergnügen über die Weihnachtstage einzudecken. Ab Mittwoch, 2. Januar, ist die Stadtbücherei dann wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Jederzeit geöffnet hat die „digitale Zweigstelle“ der Stadtbücherei im Netz, die „Onleihe“ (www.onleihe24.de). Hier können Nutzer digitale Medien herunterladen, um sie auf ihrem E-Book-Reader, auf dem Smartphone oder Tablet-PC zu nutzen. Mehr Informationen zur Onleihe gibt es auch unter www.stadtbuecherei-olsberg.deim Internet.

