Musikverein Rösenbeck feiert seinen 30. Geburtstag mit Silvesterkonzert und Party

Brilon-Totallokla: Der Kartenvorverkauf findet am 07.12. im Proberaum des Musikvereins statt

brilon-totallokal: Für den Musikverein Rösenbeck ist das Jahr 2018 ein ganz besonderes: Vor 30 Jahren wurde der MV von einer Handvoll Musiker gegründet. Grund genug, das Jubiläumsjahr mit einem Konzert und einer großen Party ausklingen zu lassen.

Am 31.12.2018 laden die Musiker daher alle Rösenbecker sowie Freunde des Vereins aus nah und fern zum Jubiläumskonzert und der anschließenden Silvesterparty in die Schützenhalle ein. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr), im Anschluss wird dann gemeinsam in das neue Jahr gefeiert. Die Karten für Konzert und Party kosten 40,00 Euro für die Herren, 30,00 Euro für die Damen und 20,00 Euro für Kinder unter 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. In diesem Preis inbegriffen sind Getränke sowie das Buffet. Die Karten für das Konzert und ohne Party liegen bei jeweils 10,00 Euro für Herren und Damen, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Hier sind die Getränke während des Konzerts inbegriffen.

Der Vorverkauf für die Karten findet am Freitag, 07. Dezember, von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr im Proberaum des Musikvereins in der Alten Schule statt. Restkarten sind im Anschluss noch bis zum 23.12. beim „Rösenbäcker“ oder in der Dorfkneipe „Alte Schule“ zu bekommen. Der Musikverein freut sich schon jetzt auf ein tolles Konzert, eine fröhliche Party und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Quelle: Andreas Kemper

