Sportcamps 2019

brilon-totallokal: Hochsauerland. Der KreisSportBund HSK bietet auch 2019 in Kooperation mit GO-Jugendreisen Sportcamps für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 21 Jahren an. Neben südeuropäischen Zielen wie Italien, Spanien und Frankreich sowie einigen Camps an Nord- und Ostsee vermittelt und empfiehlt der KSB auch diverse Sprachreisen mit einem Sportschwerpunkt. Die meisten Reiseziele können derzeit noch mit einem Frühbucherrabatt gebucht werden.

Alle Jugendfreizeiten bieten einen sportlichen Schwerpunkt und ein umfangreiches Gesamtprogramm. Von Mountainbike-Touren, Surf- und Segelangeboten, Standup-Paddling bis hin zum Beachsoccer bleiben nur wenig Wünsche offen.

Alle Teilnehmer sind All-Inklusive verpflegt, inkl. Frühstücksbuffet, kleinen Snacks am Nachmittag, einem warmen Abendessen, Getränken und einem Late-Night Snack. Die An- und Abfahrt erfolgt durch moderne Reisebusse. Zur Betreuung stehen geschulte Jugendreiseleiter zur Verfügung.

Alle weiteren Informationen, Reisebeschreibungen, Unterkünfte und Kosten sind auf der Homepage des KSB unter www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/jugendreisen/zu finden.

Ansprechpartner ist Michael Kaiser in der Geschäftsstelle des KSB, tel. 02904 9763252, m.kaiser@hochsauerlandsport.de

Quelle: Michael Kaiser, KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

