Weihnachstbaumverkauf mit Spendenaktion am 3.Adventswochenende an der Schützenhalle Bigge

brilon-totallokal: Bigge. Genau… Und hier bekommt ihr ihn: Ein Weihnachtsbaumverkauf mit Spendenaktion findet am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Dezember 2018, an der Schützenhalle in Bigge statt. Jeweils von 10 – 18 Uhr werden Nordmanntannen und Fichten aller Größen verkauft. Die Bäume werden frisch und direkt vom Erzeuger aus der Gegend sein. Außerdem gibt es am Samstag Glühwein, Bratwurst und kalte Getränke.

Einen Teil der Einnahmen wollen die Vorstandsmitglieder des dritten Zuges der Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge und ihre Freunde zu Gunsten des Younes-Lichtblicke-Cups für die Kinderpalliativstation Lichtblicke Datteln spenden. Und wer für den guten Zweck etwas länger bleiben möchte, für den steht ein beheiztes Zelt bereit. Einem gemütlichen Ausklang steht also nichts im Wege.

Quelle: Felix Liesen

