Schnelle Hilfe für die Löschgruppe Bruchhausen bei Starkregen

Brilon-Totallokal: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten verhilft zur Anschaffung einer Tauchpumpe

brilon-totallokal: Bruchhausen. Im Sauerland ist Starkregen leider keine Seltenheit. Zudem nimmt die Intensität schwerer Unwetterlagen durch den Klimawandel zu. Von Bergen und Tälern umgeben, kann es dadurch schnell zu Überschwemmungen in Kellern oder ganzen Häusern kommen. Daher hat sich der Verein der Freunde der Löschgruppe Bruchhausen zum Ziel gesetzt, Einsätze dieser Art schneller bewältigen zu können. Da diese zudem dann auch meist in größerer Zahl zeitgleich auftreten können, setzte sich der Verein daher für die Anschaffung einer Tauchpumpe ein.

Der gemeinnützige Verein braucht für eine Anschaffung in dieser Größenordnung Unterstützung, die die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten gerne anbietet. “Wenn wir dabei helfen können, dass Menschen schneller gerettet werden können und Häuser vor größeren Schäden bewahrt werden können, dann unterstützen wir natürlich gerne”, freut sich Mareike Steinrücken, Leiterin Teilmarkt Niedersfeld. Mit einer Spende von 1880 Euro aus den Reinerträgen des Gewinnsparvereins, wurde die Wunschpumpe nun angeschafft.

Im Falle eines Starkregens können mit der neuen Tauchpumpe mehrere Einsätze in kürzester Zeit bewältigt werden. Vollgelaufene Keller bedeuten demnach nicht nur Gefahr für die Bewohner, sondern können auch zu einer finanziellen Existenzbedrohung werden, denn das Wasser schadet dem Mauerwerk enorm. Dann spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. Tauchpumpen, die in kürzester Zeit viel Wasser abpumpen können und auch Verunreinigungen mit aufnehmen, sind notwendig. Als exemplarisch gilt der vollgelaufene Keller mit etwa 30m² Größe und einer Wasserhöhe von 33cm. Die abzupumpende Menge Wasser entspricht dabei etwa 10 Kubikmetern. Für diese Menge braucht die neue Tauchpumpe Nautilus 8/1 nur ca. 10 Minuten, um den Wasserstand auf einige Millimeter zu reduzieren. Damit ist sie Vorreiter in Sachen Schnelligkeit und dazu noch handlich und leicht zu bedienen. Die Kameraden der Löschgruppe Bruchhausen bedanken sich für die Unterstützung der Volksbank und sind sich einig: “Im Ernstfall ist Schnelligkeit Gold wert.”

Quelle: Niklas Wiegelmann, Kassierer des Vereins

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon