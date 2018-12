Krankenhaus Maria Hilf: Für die optimale Versorgung der Patienten ist der Hubschrauber-Landeplatz enorm wichtig!

Brilon-Totallokal: Neue Vorgaben der Europäischen Union schnell und konsequent umgesetzt

brilon-totallokal: Im offiziellen Fachjargon heißen sie Luftrettungslandestellen oder auch Landestellen des öffentlichen Interesses, kurz „PIS“. Und sie retten zumindest indirekt jeden Tag zahlreiche Menschenleben. Gemeint sind unter anderem die Hubschrauber-Landeplätze an Krankenhäusern. Auch das Krankenhaus Maria Hilf in Brilon verfügt über einen solchen Landeplatz und hat jetzt kräftig investiert, um seine Luftrettungslandestelle optimal vor dem Hintergrund der Harmonisierung des europäischen Luftrechts auszustatten. Alle neuen Anforderungen werden 100-prozentig erfüllt.

Die Luftrettung ist im Wandel. Nicht zuletzt durch das Inkrafttreten neuer luftfahrtrechtlicher Vorgaben der Europäischen Union. Um weiter uneingeschränkt an der Luftrettung teilnehmen zu können, müssen Krankenhäuser diese neuen Vorgaben erfüllen. Für das Krankenhaus Maria Hilf eine Selbstverständlichkeit, schließlich wird das Briloner Krankenhaus zwei- bis dreimal pro Woche angeflogen. Für die optimale Versorgung der Patienten ist der Hubschrauber-Landeplatz also enorm wichtig. „Deshalb haben wir sehr rasch und konsequent die Vorgaben umgesetzt, um optimal aufgestellt zu sein. Wir waren, sind und bleiben qualifiziert, um an der Notfallversorgung uneingeschränkt auch durch die Luftrettung teilzunehmen“, sagt Chefarzt Dr. med. Martin Höfer, zuständig unter anderem für die Zentrale Patientenaufnahme.

Alarmplan, Option für Nachtflüge und mindestens 6000 Kilogramm Tragkraft

Was genau ist passiert auf dem Landeplatz für Rettungshubschrauber direkt am Krankenhaus Maria Hilf? Der Landeplatz verfügt unter anderem über die geforderte Größe und Ausgestaltung der Start-, Lande- und Sicherheitsfläche mit mindestens 22 x 22 Metern im Quadrat, einer Gesamtneigung von unter 5 Prozent sowie einer Tragkraft von mindestens 6000 Kilogramm. Die optimale Anbindung des Landeplatzes als Transportweg zwischen Flugbetriebsfläche und Übergabestelle des Patienten sowie eine standardisierte Markierung (weißes „H“ auf rotem Kreuz) sind gewährleistet. Auch ein Windrichtungsanzeiger an exponierter Stelle, ausreichend Löschmittel, ein Alarmplan, Luftbild- und Hinderniskarten, eine Zutrittsbegrenzung sowie die Option für Nachtflüge durch eine Ausleuchtung der Start- und Landefläche stehen zur Verfügung.

„Damit erfüllen wir alle Voraussetzungen, um weiter uneingeschränkt an der Luftrettung teilzunehmen und so eine optimale Versorgung unserer Patienten zu gewährleisten“, sagt auch der zuständige Technische Leiter des Krankenhauses Maria Hilf, Johannes Hillebrand. Auch in Zukunft können also die Rettungshubschrauber problemlos am Briloner Krankenhaus in unmittelbarer Nähe der Rettungswache Brilon landen.

