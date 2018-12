Kirchlicher Neujahrsempfang am 1. Dezember 2018

Brilon-Totallokal: Mit dem 1. Advent beginnt das neue liturgische Jahr

brilon-totallokal: Für die Briloner Kirchengemeinden fängt nicht nur ein neues Kirchenjahr an, sondern es kommt im Jahr 2019 auch einiges an Veränderungen auf sie zu. Und zwar wird die Zusammenlegung der beiden Pastoralverbünde Brilon und Thülen eine große Aufgabe darstellen. Zu dem kirchlichen Neujahrsempfang, der am 1. Dezember 2018 im Pfarrzentrum Brilon im Anschluss an die Hl. Messe in der Probsteikirche stattfand, waren alle Abordnungen der kirchlichen Gremien zum gemeinsamen Kennenlernen eingeladen.

Zusammenlegung der beiden Pastoralverbünde!

Der Haupttenor der Rede von Propst Dr. Reinhard Richter war demzufolge auch die Zusammenlegung der Pastoralverbünde. „Es wird Zeit brauchen, um miteinander warm zu werden, aber wir sind schon die ersten Wege gegangen und haben Dinge in die richtige Richtung gebracht!“ Dr. Richter ist zuversichtlich, dass der Dialog untereinander gelingen wird. In Brilon wird ein Gesamtpfarrgemeinderat mit den einzelnen Ortsausschüssen gebildet. Die entsprechenden Pfarrbüros bleiben aber in den Ortschaften bestehen. Im zentralen Büro in Brilon werden dann die Fäden zusammenlaufen. Der gemeinsame Pastoralbrief wird fortan mit einem Logo geschmückt, das die Umrisse des Turmes der Propsteikirche zeigt und – genauso skizzenhaft – einen Baum als Symbol für die Stadt des Waldes. Das Projekt „Renovierung Propsteikirche“ war auch Thema der Rede von Brilons Propst Dr. Reinhard Richter. „Das ist keine Leistung eines Einzelnen, sondern viele Personen sind mit eingebunden. Zudem gibt es in den Dörfern auch Kirchengebäude, die „Sorgen“ bereiten und um die wir uns kümmern müssen“. Dem Propst ist es sehr wichtig, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. „Bitte helfen Sie mir, dass ich immer mehr Leute kennenlerne. Seien Sie offensiv!“

Eine große Herausforderung!

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch überbrachte herzliche Grüße von der politischen Gemeinde an die kirchliche Gemeinde. „Die Zusammenlegung der Pastoralverbünde ist eine große Herausforderung,“ so Dr. Bartsch. Auch die damalige Neugliederung der Gemeinden im ehemaligen Landkreis Brilon war nicht problemlos. „Es kommt auf alle an, dass es klappt“, so der Bürgermeister. „Eine starke Betonung auf das Materielle muss vermieden werden, die gemeinsame Sorge gilt den Menschen.“

In Würde sterben können!

Im Anschluss an den Vortrag von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch kam noch ein Thema zur Sprache, das uns alle angeht. Sabine Götte engagiert sich ehrenamtlich im ambulanten Hospizverein, der sich im Briloner und Olsberger Raum für schwerstkranke Menschen einsetzt, damit sie in Würde sterben können. Auch die Angehörigen erfahren in dieser leidvollen Zeit Unterstützung von Mitarbeitern des Hospizvereins. „Unsere Begleitung ist kostenfrei und unabhängig von Religion, Weltanschauung und Nationalität,“ erklärte Sabine Götte und wies auch noch auf das „Trauercafé“ hin, dass in regelmäßigen Abständen stattfindet und wo sich Trauernde untereinander austauschen und so vielleicht etwas Linderung in ihrem Schmerz erfahren können. „Es wird auch einzelne Trauerbegleitung angeboten. Scheuen Sie nicht, uns anzurufen“!

Im Anschluss an die Reden tauschten sich die Gäste des Neujahrsempfangs in lockerer Runde miteinander aus. Der weihnachtlich geschmückte Raum sorgte für die nötige stimmungsvolle Atmosphäre.

Quelle: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon