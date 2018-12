Kunstbuch „PALOMA“ und Postkarten-Set von Pitt Moog

Brilon-Totallokal: Neulich wurde die Ausstellung „PALOMA – Eine Hommage an Pitt Moog“ in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland eröffnet

brilon-totallokal: Ein Ausstellungskatalog und ein Postkartenset wurden eigens für diese Ausstellung PALOMA von Carlo Sintermann, AdSignum Dortmund, angefertigt. Sintermann ist Schüler und guter Freund von Pitt Moog und hat ihn seit Jahrzehnten begleitet. So konnte in ihm ein sehr guter Kurator gefunden werden, der die ganze Ausstellung und auch den wunderschönen Katalog konzipiert und umgesetzt hat. Der Katalog ist bei der Sparkasse Hochsauerland zum Preis von 20,00 €/Stück erhältlich – das Postkartenset mit insgesamt 14 Motiven gibt es für 14,00 €/Set. Anfragen richten Sie bitte an m.ester@spk-hochsauerland.deoder Telefon: 02961-7930.

Die Ausstellung ist noch bis zum 31.12.2018 während der Öffnungszeiten der Sparkasse Hochsauerland zu sehen (montags-donnerstags von 08.30-17.30 Uhr, freitags von 08.30-15.30 Uhr und samstags von 08.30-12.30 Uhr) Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich den Querschnitt der Werke von Pitt Moog aus 6 Jahrzehnten an.

Fotos: ©Sparkasse Hochsauerland

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

