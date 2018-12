Nachfolge geregelt: Ingo Ritter neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochsauerland

Brilon-Totallokal: Der Verwaltungsrat der Sparkasse Hochsauerland wählte am 26. November 2018 Herrn Ingo Ritter zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hochsauerland

brilon-totallokal: Gestern, am 03.12.2018 wurde seine Wahl in der Sitzung des Zweckverbands einstimmig bestätigt.

Ingo Ritter wird am 01. August 2019 seinen Dienst im Hause der Sparkasse Hochsauerland antreten. Er wird Nachfolger von Peter Wagner, der aufgrund des Erreichens seiner Altersgrenze im Alter von 67 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ulrich Dolle wurde in der Zweckverbandsversammlung ebenfalls einstimmig für weitere fünf Jahre als Mitglied des Vorstands bestellt. Somit wird das neue Vorstandsteam mit Ulrich Dolle und Konrad Lenze komplettiert.

Ingo Ritter ist 46 Jahre alt und in Bad Zwischenahn aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Er wechselt von der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe, bei der er als stellvertretendes Vorstandsmitglied für den Markt- und Vertriebsbereich zuständig ist. Der diplomierte Sparkassenbetriebswirt wird in der Sparkasse Hochsauerland das Ressort von seinem Vorgänger Peter Wagner komplett übernehmen und demnach insbesondere für den Firmenkundenbereich und den Bereich ImmobilienCenter inklusive VersicherungsAgentur verantwortlich sein. „Mit Herrn Ritter haben wir einen herausragenden Fachmann verpflichten können, der die ausgezeichnete Arbeit von Peter Wagner 1 : 1 fortführen wird“, so Landrat und Vorsitzender des Verwaltungsrates Dr. Karl Schneider.

Ingo Ritter wird seinen Lebensmittelpunkt im Sommer des nächsten Jahres ins Sauerland verlagern. „Ich freue mich auf die Sparkasse, die Region und die Menschen hier und bin mir sicher, dass meine Familie und ich mich hier sehr wohlfühlen werden“, so Ingo Ritter gestern Abend nach der Wahl. Ingo Ritter war aktiver Fußballer. Später, als er seine Laufbahn beendete, war er Torwarttrainer vom PSV Wesel-Lackhausen. Er ist bekennender Fan des SV Werder Bremen. In seiner Freizeit hält er sich u. a. durch Joggen fit und ist ebenso begeisterter Skifahrer.

Auf dem Foto von links: Vorsitzender der Verbandsversammlung Wolfgang Diekmann, Sparkassendirektor Ingo Ritter, Sparkassendirektor Konrad Lenze, Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Karl Schneider, Sparkassendirektor Peter Wagner und Sparkassendirektor Ulrich Dolle.

Foto: ©Sparkasse Hochsauerland

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

