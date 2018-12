„Viel Freude bei der Zeitreise 2018!“

Brilon-Totallokal: Winfried Dickel präsentiert die neue Briloner Chronik!

brilon-totallokal: Und viel Freude wird die aktuelle Briloner Chronik auf jeden Fall bereiten. Schließlich ist es dem Stadtchronisten Winfried Dickel gelungen, die Ausgabe wieder sehr ansprechend zu gestalten und das mittlerweile im 35. Jahr! „Winfried Dickel hat 1984 bestimmt nicht geahnt, dass seine Chronik von diesem Zeitpunkt an zu einer festen Konstanten in Bezug auf Brilons Stadtgeschichte wird,“ hob Thorsten Wolff, Vorstand Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, bei der Präsentation der neuesten Ausgabe am 29.11.2018 in der Kundenhalle der Briloner Volksbank , hervor.

Das Miteinander steht im Mittelpunkt!

„Seit nunmehr 12365 Tagen wird auf insgesamt über 7200 Seiten mit etwa 20400 Abbildungen das Leben in Brilon und seinen 16 Ortsteilen facettenreich dargestellt. Nicht die Größe der Ereignisse, sondern das Miteinander steht im Mittelpunkt“, so Thorsten Wolff. Und dieser Gesichtspunkt steht auch im Fokus des genossenschaftlichen Gedankens. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG unterstützt als Genossenschaftsbank und Bank der Region die hier ansässigen Bürger und Unternehmen. Auch in kultureller Hinsicht engagiert sich das Kreditinstitut. Bei dem am 15. Dezember 2018 in der Briloner Schützenhalle stattfindendem Weihnachtskonzert „ Night of Sounds“ tritt die Volksbank als Hauptsponsor auf.

Buntes Leben in Brilon und seinen Ortsteilen!

„Als wäre es grade erst gewesen…..!“ Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ist die Präsentation der Chronik im letzten Jahr noch bestens in Erinnerung. „ Die Zeit vergeht so schnell und hat ein rasantes Lebenstempo zur Folge. Das Leben ist gefüllt mit Ereignissen. “ Nachdem Bürger gefragt wurden, welches Stichwort ihnen für 2018 spontan in den Sinn kommt, kristallisierten sich einige Themen besonders heraus: Ärzteprojekt, Krankenhaus Brilon, Caritas, Hanse, Youth Hanse, Supersommer, Regen(!!), Schützenfeste, Schnade – um nur einige zu nennen. „Diese und andere interessante Punkte, die das bunte Leben in der Kernstadt und ihren Ortsteilen widerspiegeln, finden Niederschlag in der Chronik,“ so der Bürgermeister. „Die Chronik ist wie guter Wein. Sie entwickelt immer mehr an Wert je älter sie wird.“

Winfried Dickel präsentiert seine Chronik!

„Auch ich hätte es mir vor 35 Jahren nicht träumen lassen, dass mit der Chronik-Reihe ein jetzt aus 35 Bändern bestehendes Nachschlagewerk entstehen würde“, konstatierte der Chronist. Sein Dank geht vor allem an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer, die ihn mit Informationen versorgt haben. Ob es beispielsweise um die Schützenfeste in Brilon und den Ortsteilen, die Karnevalsveranstaltungen, die Meilerwoche in Hoppecke, den Eggeabtrieb in Rösenbeck, die Madfelder Dorfscheune, die Nachrichten rund um das Briloner Krankenhaus oder die Vorbereitungen für die Hanseveranstaltung im Jahr 2020 geht – in Brilon und Umgebung ist immer etwas los! Auch Winfried Dickel ist sich sicher, dass die Chronik umso wertvoller wird je älter sie ist. Interessante Geschehnisse sind wieder einmal im Anhang zu finden. Was geschah in Brilon und Umgebung vor 100 Jahren? Viele Ereignisse von damals erscheinen uns heute etwas kurios, sie sind aber im Kontext mit dem 1.Weltkrieg zu sehen, der am 11. November 1918 endete. Mit der freundlichen Aufforderung „ Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Zeitreise 2018“! beendete der Briloner Stadtchronist seine – wie immer – launige Rede!

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von den Nachwuchsmusikern des Tambourkorps der Freiwilligen Briloner Feuerwehr.

Verkaufsstellen der Briloner Chronik

Ab sofort ist die Chronik an den folgenden Verkaufsstellen erhältlich: In der Briloner Volksbank, in der Almer Blumendeele, auf dem Weihnachtsmarkt Volksbank Passage, in den Dorfläden, im Getränkehandel Bergmann, im Museum Haus Hövener und im Buchhandel. Der Preis von 10,00 € ist übrigens dank der Anzeigen von Briloner Firmen auch dieses Jahr wieder unverändert geblieben.

Beiträge für die Briloner Chronik 2019 können per E-Mail über die Adresse Briloner-Chronik@t-online.dean Winfried Dickel geschickt werden, Bilder bitte als jpg. im Anhang zufügen. Fotos und Nachrichten können natürlich auch über den Dorfchronisten weitergeleitet werden.

Quelle: Ursula Schilling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon