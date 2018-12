Weihnachtsmarkt in Hoppecke

Brilon-Totallokal: Am Samstag den 22. Dezember 2018 veranstaltet die Hoppecker Dorfjugend 2012 e.V. bereits zum vierten Mal ihren „etwas anderen“ Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz an der Alten Schule

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein: Um 15 Uhr wird der Weihnachtsmarkt durch die Hoppecker Nachtwächter eröffnet. Direkt im Anschluss zeigt der Kindergarten sein Können auf der großen Bühne, bevor um 16 Uhr alle Kinder zu der großen Bastelaktion in den angrenzenden Jugendraum eingeladen sind. Am Nachmittag sorgen „Die Original Hochsauerländer" für weihnachtliche Klänge. Um 18 Uhr heißt es dann „X-Mas meets Rock" mit der Briloner Band OneTape. Ab ca. 20 Uhr wird der Abend vom Akustik-Trio 3Klang um den Kölner Sänger Koral Erbey (bekannt aus der Vox Show X-Factor) musikalisch begleitet. Auf diesem Weihnachtsmarkt darf durchaus getanzt werden. Die Gäste erwartet eine bunte Mischung von Klassikern bis zu aktuellen Covern.

An den Verkaufsständen besteht zudem die Möglichkeit allerlei Selbstgemachtes zu erstehen. Ein guter Termin um dem Christkind noch ein paar Vorschläge für den spontanen Wunschzettel zu unterbreiten. Von gebrannten Mandeln, gestrickten Socken und Mützen über selbstgemachte Liköre bis hin zu weihnachtlichen Dekoartikeln.

Kulinarisch bieten ein großes Kuchenbuffet, Pilze, Reibeplätzchen und Flammkuchen, um nur einige Highlights zu nennen, genügend Möglichkeiten zur Stärkung. Bei reichlich Glühwein und auch kühlen Getränken kann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. Im Probe- und Dorfgemeinschaftsraum stehen ausreichend Plätze zum Aufwärmen und Verweilen zur Verfügung.

Mit diesem Weihnachtsmarkt unterstützt die Hoppecker Jugend den Verein Herzenswünsche e.V., der sich dafür einsetzt, schwerkranken Kindern und Jugendlichen einen lang ersehnten Traum zu erfüllen und den oft sehr belastenden Klinikalltag so besser bewältigen zu können.

