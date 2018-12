Zum Zuhörern und Mitsingen

Brilon-Totallokal: Musikalischer Adventskaffe mit dem Briloner Saxophon-Sextett

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 16.Dezember, laden der Caritasverband Brilon und das Briloner Saxophon-Sextett zu einem musikalischen Adventskaffe in das Café CariTasse im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8 in Brilon, ein. Bei Kaffee und Kuchen stimmen die heimischen Musiker der Formation die Gäste auf das Weihnachtsfest ein. Ein kurzweiliges Konzert zum Innehalten, Zuhören und Mitsingen erwartet die Gäste. Der Eintritt ist frei.

Foto: PRIVAT

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

