Musikschule Steffens unterm Adventskranz in der Volksbank-Kundenhalle

Brilon-Totallokal: Das Programm wird durch die unterschiedlichsten Gesangseinlagen abgerundet

brilon-totallokal: Mit dem mittlerweile traditionellen Konzert unter dem großen Adventskranz wollen die Schüler der Musikschule Steffens am Samstag, 08. Dezember, beim Weihnachtsmarkt im Volksbankcenter auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Ab 16 Uhr wartet auf das Publikum ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein: Die Instrumentalisten an Keyboards und Gitarren proben seit einigen Wochen für die Aufführung traditioneller und moderner Weihnachts- und Winterlieder. Das Programm wird durch die unterschiedlichsten Gesangseinlagen abgerundet. So können sich alle Musikinteressierten darauf freuen, in vorweihnachtlicher Atmosphäre auf die schönste Zeit des Jahres eingestimmt zu werden. Der Eintritt ist frei.

Quelle:Alfons Steffens, Musikschule Steffens

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon