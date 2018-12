Nicht nur warten auf den Schnee!

Brilon-Totallokal: Der Ski-Club Brilon wird bald 110 Jahre. Wer weis noch um die „alten Zeiten“?

brilon-totallokal:Waren die Winter früher so viel besser, lag mehr Schnee? Was wurde sportlich veranstaltet? Rodeln am Drübel, Langlauf hinter dem Poppenberg, Skispringen auf der Schanze und auch Ski-Alpine am Briloner Hausberg dem Poppenberg!

Wir suchen Bilder, Fotos, Filme und Informationen der früheren Aktivitäten. Damit wollen wir im kommenden Jahr eine kleine Ausstellung z.B. im Haus Hövener ausrichten. Je mehr Dokumente und kleine Schätze wir bekommen, umso besser.

Bitte helfen Sie uns und überlassen Sie uns Ihre „alten Schätze“ für diese Ausstellung um die „Briloner Ski-Geschichte“ zu dokumentieren. (Originale erhalten Sie selbstverständlich zurück) Ihre Ansprechpartnerin ist Frau H. Schneider, Brilon. Tel.-Nr. 02961-5298175.

Auch Aktuell läuft so einiges in unserem Skiclub. Nach Renovierung der Küche in der Skihütte und Einbau der neuen Fenster wird gerade an dem Unterstand für die Pistenraupe gewerkelt und es entsteht ein neuer „Hexenkessel“. Die Liftanker sind auch schon befestigt, dann kann der ersehnte Schnee kommen!

Als Vorbereitung auf die neue Saison findet immer mittwochs ab 19.00 Uhr die Skigymnastik in der Sporthalle der Heinrich-Lüpke Schule im Steinweg statt. Interessierte sind herzlich willkommen, auch ohne Vereinsmitgliedschaft.

Wer sich sonst im Skiclub gerne einbringen möchte, sei es als Helfer beim Liftbetrieb, Arbeitseinsätzen oder an Skifreizeiten teilnehmen, der informiere sich unter:

http://www.skiclubbrilon.de/wp/kontakt/, Ski-Club Brilon e.V. bei Facebook oder

info@skiclub-brilon.de

Bitte schon mal den nächsten Termin vormerken: Neujahrsempfang am 12.01.2019 in der Skihütte!

