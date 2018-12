Brilon-Totallokal: Bundesweite kfd-Aktion zur Erneuerung der Kirche

brilon-totallokal: Olsberg – Unter dem Motto #MachtLichtAnruft die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) – Bundesverband e.V. für Mittwoch, 12. Dezember um 18 Uhr ihre Mitglieder sowie interessierte Frauen und Männer zu einer bundesweiten Klage-Andacht mit Gebet zur Erneuerung der Kirche auf. Auch die kfd Olsberg/Bigge macht mit. Treffpunkt ist die Kirche St. Martin in Bigge.

Mit „MachtLichtAn„ soll öffentlich zum Ausdruck kommen, was die Teilnehmenden bewegt: solidarische Klage mit den Opfern und persönliche Betroffenheit. Die Aktion bietet die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und so der eigenen empfundenen Ohnmacht zu begegnen“.

Die kfd fordert die deutschen Bischöfe auf, Licht in das Dunkel der Missbrauchsfälle zu bringen, verkrustete Machtstrukturen abzuschaffen, unabhängige Missbrauchsbeauftragte einzusetzen und die kirchliche Sexualmoral zu verändern.

Teilnehmende und Passanten sind aufgerufen, Postkarten mit diesen Forderungen zu unterschreiben. Diese werden an die kfd-Bundesgeschäftsstelle gesandt und dann der Deutschen Bischofskonferenz zur Frühjahrsvollversammlung 2019 überreicht.

Wir laden alle Mitglieder und Interessierte ein, sich an der Kirche in Bigge zu Klage und Gebet zu treffen. Bringen Sie bitte eine Taschenlampe mit. Wir wollen Licht auf eine Kirchentür richten, um symbolisch Klarheit in die Dunkelheit jahrzehntelangen Macht-Missbrauchs zu bringen. Anschließend werden laut die zentralen kfd-Forderungen an die Deutsche Bischofskonferenz vorgelesen.

