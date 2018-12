W.I.B.-Karte auf dem Vormarsch

Brilon-Totallokal: „Die W.I.B.-Karte ist in Brilon angekommen“, so der Tenor von Prima-Brilon

brilon-totallokal: Mit der Einführung Ihrer eigenen Bonuskarte hat der Fachausschuss Prima-Brilon im vergangen Jahr einen grossen Schritt in die Zukunft gewagt. „Wie die digitale Bonuskarte bei den Kunden ankommen wird, konnten wir vorher natürlich nicht wissen. Aber wie das im Sauerland so ist: steter Tropen höhlt den Stein“, so Stefan Scharfenbaum, Vorsitzender von Prima Brilon. Auch mit der Umstellung beim Weihnachtsspiel auf das Sammeln der digitalen Stern mit der W.I.B.-Karte ist der Verein durchaus zufrieden.

„Natürlich gab es gerade am Anfang eine Hemmschwelle bei den Kunden. Wir liegen noch etwas hinter der Sammelleidenschaft der vergangenen Jahre, aber wer bereits eine W.I.B.-Karte besitzt zeigt diese auch gern an der Kasse vor“, erläutert Wirtschaftsförderer Oliver Dülme. Ob der Kunde nun W.I.B.-Punkte oder Weihnachtssterne auf seiner Karte sammelt bleibt ihm selber überlassen. „Traditionell wurden die begehrten Prämien von den Geschäftsinhabern zum Einkaufspreis zur Verfügung gestellt. Dadurch gewinnt der Kunde doppelt: Er bekommt die Sterne bei seinem Einkauf geschenkt und die Geschäfte stiften kostenneutral die Prämie und verzichten damit auf ihren Gewinn.“ Der Kunde hat somit im Durchschnitt einen Geldwerten Vorteil von über drei Prozent.

Und die Gemeinschaft der Betriebe in denen man die bewerten Punkte sammeln kann wächst weiter. Stefan Scharfenbaum: „Wir freuen uns ganz, besonders seit Anfang Dezember EDEKA Boxberger als W.I.B.-Betrieb in unseren Reihen begrüssen zu dürfen:“ Damit ist der Betriebe von Roman Boxberger der erste Lebensmittelhandel, bei dem man die Wir.In.Brilon.-Punkte nicht nur sammeln, sondern auch einlösen kann. Denn jeder Punkt ist 1 Cent wert und kann als Zahlungsmittel an der Kasse aller W.I.B.-Betriebe genutzt werden.

Foto: Stefan Scharfenbaum (links) und Oliver Dülme (rechts) bei der Übergabe der W.I.B.-Kartenlizenz an Roman Boxberger

Quelle: Stefan Scharfenbaum, Prima BRILON

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon