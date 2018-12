Brilon-Totallokal: Unter diesem Motte laden die Altenbürener Sängerfreunde zum Adventskonzert ein.

brilon-totallokal: Am Sonntag, 16.Dezember 2018, 17.00 Uhr wird in bewährter Tradition das Adventskonzert der Altenbürener Sängerfreunde 1979 in der Pfarrkirche St. Johannes Bapt. Altenbüren stattfinden. Ein Jubiläumskonzert, denn seit 10 Jahren singen die Altenbürener Sängerfreunde als gemischter Chor. Der Eintritt kostet 6 € im Vorverkauf und 7 € an der Abendkasse. Karten sind bei allen Sängerinnen und Sängern sowie im Pfarrbüro erhältlich.

Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Chorkonzert unter Mitwirkung des Blechbläserensembles des Musikvereins Altenbüren, Alexandra Niggemann als Solistin und Michael Gumenjuk an der Orgel. Die Gesamtleitung hat Stephan Schmitz.

Das Chorwerk „Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht“ von Lorenz Maierhofer liefert den Titel des Konzertes. Freuen können Sie sich u. a. auf die „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenbergvom gemischten Chor. Das Bläserensemble vom Musikverein Altenbüren wird Sie mit vorweihnachtlichen Klängen auf höchstem Niveau verwöhnen.

Besonders bedanken möchten sich die Altenbürener Sängerfreunde für die freundliche Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland.

