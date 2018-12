Waldweihnachtsmarkt in idyllischer Lage!

Brilon-Totallokal: Eine idyllische Lage mit Bachlauf – mitten im Wald – eine bessere Kulisse für einen Weihnachtsmarkt kann es kaum geben.

brilon-totallokal: Rund um die Hiebammen Hütte am Rothaarsteig findet in der Zeit vom 13.12. bis 16.12.2018 zum nunmehr zweiten Mal der Waldweihnachtsmarkt statt. „Vor zwei Jahren haben wir Neuland betreten und einen großen Erfolg verbuchen können,“ so Friedel Schumacher vom Aktionsteam „Brilon natürlich“ bei der Präsentation des Programms für den Weihnachtsmarkt. „Dieser nostalgische Ort spiegelt Briloner Geschichte wider, wenn man z. B an die Wüstung (=ehemalige, aufgegebene oder zerstörte Siedlung) hier denkt. Hilbringhausen bestand aus 12 Häusern und man findet auch heute noch Konturen des alten Dorfes“, erklärte Friedel Schumacher. „Auch Weihnachten spiegelt immer wieder die Vergangenheit wider. Wer schwelgt da nicht in Kindheitserinnerungen an dieses Fest? Unser kleines Weihnachtshüttendorf wird die nötige Einstimmung auf Weihnachten bieten!“ Davon ist das Team Hiebammenhütte mit Hüttenwirt Jürgen Lüke und „Brilon natürlich“ mit Friedel Schumacher zu Recht überzeugt. Das Programm dieses kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes steht unter dem Motto „Kleine Geschenke – selbst gemacht!“

Donnerstag, 13.12.2018

Ab 15.00 Uhr: Wouter Wallenberg & Co. (Instrumental)

Ab 15.00 Uhr: Uli Bause (Gitarre u. Gesang)

16.00 bis 18.00 Uhr: Duo Marie Becker & Matthias

Freitag, 14.12.2018

Ab 14.30 Uhr: Wouter Wallenberg & Co. (Instrumental)

14.30 bis 16.00 Uhr: Padberger Rückenbücken (Gesang)

16.00 Uhr: Eisbildhauer Joachim Knorra aus Hallenberg

16.00 Uhr: Kinderchor Waldkindergarten

17.00 Uhr: Gemischter Chor Schaub

18.00 Uhr: Hoppecker Nachtwächter

Samstag, 15.12.2018

Ab 14.00 Uhr: Wouter Wallenberg & Co. (Instrumental)

Ab 14.30 Uhr: Uli Bause (Gitarre u. Gesang)

16.00 Uhr: Conny Engel (Gesang), danach Birgit Asshoff (Tanz)

17.00 Uhr: Chor Cantamus (Gerhard Eberbach)

18.00 Uhr: Birgit Asshoff (Tanzperformance) und Abschluss

Sonntag, 16.12.2018

Ab 13.00 Uhr: Wouter Wallenberg & Co. ( Instrumental)

13.30 bis 16.00 Uhr: Padberger Rückenbücken (Gesang)

16.00 Uhr: Männerchor Brilon / Tanz Birgit Asshoff

16.30 Uhr: Meisterchor „Just for Joy“ / Tanz Birgit Asshoff

Abschluss: Gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern!

Mitmachen – Bestaunen – Mitnehmen!

Die Marktstände bieten Interessantes für Groß und Klein.

Von Donnerstag bis Sonntag stehen folgende Punkte auf dem Programm: Wald und Holz/ Rothaarsteigranger, Mobile Seilerei, Besenbinderei mit Alfons Bange aus Scharfenberg und Einblicke in das Handwerk des Schieferdeckens mit Ömmes aus Elleringhausen.

Von Freitag bis Sonntag gewinnt man Einblicke in die Arbeit eines Huf- und Nagelschmiedes (Christof Sprenger aus Madfeld) und in die der Naturschule/Waldjugend (Tom Preising).

Am Samstag bietet Ute Hachmann (Stadtbibliothek Brilon) „ Upcycling“ (Umwandlung von Abfallprodukten in neuwertige Produkte) an.

Am Sonntag kann man die Sternenwerkstatt von Sonja Stappert bewundern.

Am Samstag und Sonntag geht es „tierisch“ zu: Eselreiten mit Rambo / Simone Kaulmann und das Lamalager von Uschi Oriwall.

Für die Verköstigung der Besucher des Weihnachtsmarktes werden allerlei Stände mit Leckerem und Deftigem zur Verfügung stehen: Reibekuchen, frischgebratene Champignons, Raclette mit Schinken, Suppeneintöpfe, Kuchen, Waffeln und Kalt- und Heißgetränke.

Parkmöglichkeiten

Da die Parkmöglichkeiten in Nähe des Weihnachtsmarktes beengt sind, wird vom Veranstalter empfohlen, sein Auto in Petersborn (Bereich Schützenhalle/Sportplatz) zu parken. Nach einem 10-minütigen Fußweg erreicht man dann den Waldweihnachtsmarkt. Desgleichen bestehen in Brilon im Bereich des Schulzentrums Parkmöglichkeiten.

