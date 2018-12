6. Thülener Wirtshaussingen

Brilon-Totallokal: Ein bombiger Abend in Thülen

brilon-totallokal: “Das war Bombe. Tolle Lieder, super Stimmung und dabei ein? Bierchen, was will man mehr“ sagte Mareike, die mit einigen Freunden aus Köln das Wirtshaussingen in Thülen besuchte. Der gemischte Gesangverein Thülen hatte zu dem jährlichen Event in den Gasthof gebeten und viele Sangeslustige aus nah und fern folgten der Einladung.

Rainer Albaum & Friends wussten mit Gitarre und Akkordeon die Stimmung in der Kneipe bis weit in die Nacht auf den Siedepunkt zu halten. Unterstützt wurden sie von dem Chorleiter des GGV Thülen, Ulrich Middel. Das Wirtshaussingen 2019 ist für den 29.November geplant. Und die Kölner Freunde des Gesangs haben sich schon angemeldet.

Quelle: Dirk Schnapp

