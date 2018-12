Ab 2019 Grundversorger in Olsberg und Bestwig

Brilon-Totallokal: Die HochsauerlandEnergie GmbH (HE) wächst weiter…

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig. Die HochsauerlandEnergie GmbH (HE) wächst weiter: Das heimische Kommunalunternehmen übernimmt ab dem 1. Januar 2019 die Grund- und Ersatzversorgung für Gas in der Stadt Olsberg. In der Gemeinde Bestwig wird die HE Grund und Ersatzversorger für Strom – zusätzlich zum Gas, für das der Kommunalversorger in Bestwig auch bisher schon die Grund- und Ersatzversorgung innehatte. Voraussetzung dafür ist, dass die HE in Olsberg und Bestwig im Vergleich zu anderen Anbietern die meisten Haushalte mit Erdgas bzw. Strom versorgt.

Damit hat die HE den bisherigen Grundversorger in den beiden Kommunen, die RWE-Tochter Innogy, „überrundet“. Rund zehn Jahre nach Gründung des Kommunalunternehmens zeige dies, wie groß das Vertrauen der Menschen in der Region zur HE sei, so Geschäftsführer Christoph Rosenau. Im Jahr 2009 hatte das Gemeinschaftsunternehmen der Kommunen Meschede, Olsberg und Bestwig sowie der Stadt Lippstadt den Vertrieb von Strom aufgenommen; ein Jahr später ergänzte Gas das Portfolio.

Dass man nun in der Stadt Olsberg beim Gas sowie in der Gemeinde Bestwig beim Strom und beim Gas „kundenstärkster“ Versorger geworden sei, bestätige den Kurs der HE – Christoph Rosenau: „Die Kombination aus günstigen Preisen, fairen Vertragsbedingungen und engagiertem Service vor Ort überzeugt immer mehr Menschen in unserer Region.“ Ziel sei es, Energie-Partner zu sein – und das werde anerkannt: „Bei uns sprechen die Kunden nicht mit Callcentern, sondern mit kompetenten Mitarbeitern. Wir sind da, wo unsere Kunden sind – im Sauerland.“

Die Grund- und Ersatzversorgung ist wichtig für Haushalte, die einen Strom- oder Gasanschluss haben, aber keinen individuellen Vertrag mit einem Lieferanten – oder aber für Verbraucher, deren Lieferverträge ausgelaufen sind bzw. gekündigt wurden. Als Grundversorger sei man generell verpflichtet, alle Kunden anzunehmen, erläutert HE-Vertriebsleiter Steffen Klauke. Für Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung gelten deshalb auch etwas höhere Preise als in der Standardversorgung für Haushaltskunden: „Grund- und Ersatzversorgung ist immer auch mit Zahlungsausfallrisiken verbunden.“

Ganz wichtig: Für alle Haushalts- und Gewerbekunden, die über einen individuellen Liefervertrag mit der HE verfügen, ändert sich durch die Ausweitung der Grund- und Ersatzversorgung überhaupt nichts. Weitere Infos über die HE finden Interessierte zudem unter www.hochsauerlandenergie.de im Internet.

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

