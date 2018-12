Gute Taten statt Karten: Ballons ersetzen Weihnachtsgrüße

Brilon-Totallokal: Gesundheit, Glück und Gottes Segen

brilon-totallokal: Altkreis Brilon / Waldeck. Über 5.000 Menschen erreichen die Angebote und Hilfen des Caritasverbandes Brilon tagtäglich, und zwar vom Kleinkind in der Frühförderung bis hin zum hochbetagten Senioren in der Altenhilfe. „Not sehen und handeln“, lautet das Credo der Caritas. „Das werden wir auch im nächsten Jahr tun“, verspricht Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon. Ganz konkret wird ein neuer Akzent bereits jetzt gesetzt: „Wir werden keine Weihnachtsgrüße per Post verschicken“, sagt Vorstand Eirund, „Wir haben uns dazu entschlossen, das dadurch gesparte Geld für unsere eigentlichen Aufgaben zu verwenden.“ Das Leitbild der Caritas Brilon heißt: Dem Menschen dienen.

Beste Wünsche für die Welt gibt es trotzdem: Zum 50. Jubiläum der Caritas Behindertenhilfe, das in 2018 gefeiert wird, haben jetzt die Bewohner des Dechant-Ernst-Hauses, des ältesten Wohnhauses für Menschen mit Behinderung der Caritas Brilon, 50 Luftballons mit Grußkarten steigen lassen. Gesundheit, Glück und Gottes Segen wurden unter anderem als Wünsche für die Finder gen Himmel geschickt.

Am Jahresende wird gerne Bilanz gezogen, so gibt auch die Caritas Brilon gerne Einblicke in die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten sowie Projekte.

Senioren- und Krankenhilfe

107 Plätze in den Seniorenzentren St. Engelbert Brilon und St. Josef Hallenberg sowie 51 Plätze in alternativen Wohnformen wie Mietwohnungen, ambulant betreutes Wohnen oder Wohngemeinschaften gibt es aktuell in der Seniorenhilfe. Über 1.200 Patienten werden zu Hause durch die Sozialstationen Brilon, Marsberg, Medebach, Hallenberg, Olsberg und Winterberg versorgt. Dafür gab es 361.000 Hausbesuche in 2017. Im ersten Quartal 2018 waren es durchschnittlich 28.538 Besuche pro Monat. Über 600 Menschen nutzen das Hausnotruf-System im Altkreis Brilon und durchschnittlich 125 Bürger besuchen monatlich die Bildungs-, Freizeit- und Gesundheitsangebote im St. Engelbert-Quartier.

Behindertenhilfe



In den sechs Caritas-Wohnhäusern in Brilon und Winterberg leben 176 erwachsene Menschen mit Behinderung. Weitere 110 Klienten werden im Altkreis Brilon zu Hause betreut. Rund 50 Kinder nutzen mit ihren Eltern das Angebot der Frühförderung und Motopädie und von den 36 Plätzen des Kombinierten Kindergartens St. Andreas liegen 16 im Heilpädagogischen Bereich. In Winterberg und Brilon werden zwei neue Wohnhäuser gebaut, die das 1981 bezogene Dechant-Ernst-Haus an der Gartenstraße ersetzen werden. Durch die Neubauten steigt die Wohn- und Lebensqualität noch weiter an und zugleich werden alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Ganz neu in 2018 ist die Unabhängige Teilhabeberatung, die Menschen mit Behinderung mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung bei der individuellen Lebensplanung anbietet.

Arbeit für Menschen mit Behinderung

In den sechs Standorten der Caritas-Werkstätten St. Martin in Brilon, Marsberg und Winterberg arbeiten 673 Menschen mit Behinderung. Anspruch auf Teilhabe am Arbeitsleben haben auch Menschen mit schwerst- und mehrfachen Behinderungen. Für diese Zielgruppe wurden die Plätze um weitere 24 ausgebaut. In den sogenannten Schwerstmehrfachbehindertenbereichen und den Fördergruppen erfahren insgesamt 134 Beschäftigte mit einer anerkannten Schwerbehinderung einen sinnstiftenden und strukturierten Werktag.

Beratung und Offene Hilfen

Familien und Alleinerziehende in Krisensituationen begleitet das Team der Ambulanten Erziehungshilfen. Ebenfalls an Familien richten sich die Angebote der Mutter-Kind-Kliniken St. Ursula in Winterberg un Talitha in Bad Wildungen und der Familienpflege. Beim Kur- und Erholungswesen werden Seniorenreisen organsiert und Mutter-/Kind-Kuren vermittelt. In der Allgemeinen Sozialen Beratung finden Menschen in allen Notlagen Rat und Hilfe. Über 280 Personen suchten in 2017 Rat beim Fachdienst für Migration und Integration. Seit diesem Jahr bietet die Suchtberatung auch Betriebliche Suchtarbeit unter der Klammer „Sucht kennt keinen Feierabend“ für Unternehmen an.

Info: Die Caritas Brilon in Zahlen

Gegründet: 20.02.1946

Einzugsgebiet: Altkreis Brilon (Dekanat HSK-Ost) und Waldeck

Mitarbeitende: 1.100 Hauptamtliche in 45 Berufen, 25 Ausbildungsstellen, 1.1000 Ehrenamtliche

54 Einrichtungen und Dienste

Mehr Infos im aktuellen Tätigkeitsbericht und auf www.caritas-brilon.de

Bild: Beste Wünsche für die Welt: Die Bewohner des Dechant-Ernst-Hauses haben Luftballons mit Weihnachts-Grüßen und Wünschen steigen lassen.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon