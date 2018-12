Jahreshauptversammlung 2018 – Skiclub Olsberg zieht Jahresbilanz

Brilon-Totallokal: Am 24. November 2018, fand die Jahreshauptversammlung des Skiclub Olsberg in der vereinseigenen Skihütte statt

brilon-totallokal: Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Patrick Lahme berichteten die Fachwarte über das vergangene Jahr und dankten den Mitgliedern für die rege Teilnahme bei den vielen durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen. Der Ausblick auf die bevorstehende Wintersaison zeigt auch wieder ein volles Programm des Clubs. „Das Programm und die Angebote sind so vielseitig und zahlreich, da ist für jeden etwas dabei“, so der 2. Vorsitzender Philipp Göddecke. Dies spiegelte sich auch in der vorgestellten Mitgliederstatistik durch ihn wieder.

Im Anschluss folgte der Bericht der Geschäftsführerin Martina Reichert. Ihr wurde durch die Kassenprüfer eine ordentliche und korrekte Buchführung bestätigt. Als nächstes standen Wahlen an.

Die Versammlung bestimmte den 1. Vorsitzenden als Wahlleiter, der in diesem Jahr einige Posten wieder bzw. neu wählen lassen musste. Nach 18 Jahren stellte der Hüttenwart Joachim Kropf sein Amt zur Verfügung. Der Vorstand dankte ihm für die geleistete umfangreiche Arbeit an der Skihütte. Die Versammlung wählte Rolf Gierse zu seinem Nachfolger. Er ist damit neuer Ansprechpartner bei Fragen und Buchungen rund um die Hütte. Ein weiteres „Urgestein“ des Vorstandes ist dieses Jahr ausgeschieden. Der Langlaufwart Thomas Hachmann stand ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Aus der Versammlung gab es keine Vorschläge, somit konnte das Amt erst nicht besetzt werden. Der Vorstand ist aber schon im Gespräch, um den Posten neu zu besetzen, um auch in der kommenden Saison qualifizierten Langlauf anzubieten. Alle anderen zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder stellten sich der Wiederwahl und wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenprüfer wurde Volker Berg gewählt.

Die Versammlung hatte an diesem Abend noch eine „große“ Abstimmung vor sich.

Der 1. Vorsitzende berichtete über die steigenden Kosten und Ausgaben, für z.B. Aus- & Fortbildungen der Fachwarte und Skilehrer und über den Ausbau der Jugendarbeit. Er informierte die Versammlung über eine angedachte Erhöhung des Beitrags, welcher schon seit über 25 Jahren nicht mehr angepasst wurde. „Wir wollen den Verein nicht bereichern! Wir wollen den Skiclub Olsberg einfach gut für die Zukunft aufstellen, damit wir nicht nur auf die heutigen 66 Jahre stolz sein können, sondern auch noch weitere viele Jahrzehnte hier interessante und tolle Vereinsarbeit leisten können“, so Patrick Lahme.

Die Versammlung nahm die neuen Beiträge einstimmig an.

Alle Infos und Ansprechpartner sind auf der Homepage des Vereins unter www.skiclub-olsberg.deeinsehbar.

Patrick Lahme dankte zum Schluss allen anwesenden Mitgliedern und den Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Im Anschluss an die Versammlung fand das berühmte „Anwintern“ statt.

Quelle: Philipp Göddecke, 2.Vorsitzender Skiclub Olsberg e.V.

