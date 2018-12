Konzert am 2. Januar im Krankenhaus

Brilon-Totallokal: Konzertreihe „Kultur im Krankenhaus“ ist sehr beliebt

brilon-totallokal: Das Jahr 2019 wird in der Krankenhauskapelle des Städt. Krankenhauses Maria-Hilf musikalisch begrüßt. Patienten und Besucher des Krankenhauses sind am Mittwoch, 2. Januar 2019 um 19.00 Uhr herzlich zu einem Konzert mit den Altenbürener Sängerfreunden eingeladen. Mit Auszügen aus dem aktuellen Konzertprogramm sowie mit christlichen Liedern möchte der gemischte Chor den Zuhörern den Start in ein gutes Neues Jahr verschönern.

Thomas Mester (Leiter, BWT-Brilon Kultour): „Wir freuen uns sehr, dass wir den Patientinnen und Patienten mit unseren Konzerten den Genesungsweg ein wenig verschönern können und bedanken uns bei allen Besuchern für das Vertrauen im laufenden Jahr.“

Das Team der BWT-Brilon Kultour lädt gemeinsam mit dem Krankenhaus Maria-Hilf von September bis Mai regelmäßig zu dieser Konzertreihe mit heimischen Chören ein. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten sie bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder im Briloner Krankenhaus.

