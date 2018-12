Der Nikolaus zu Besuch in Rösenbeck

Brilon-Totallokal: Mit großer Spannung warteten rund 40 Rösenbecker Kinder mit ihren Eltern am 06.12.2018 auf den Nikolaus

brilon-totallokal: Um 17.30 Uhr war es dann endlich soweit: Im voll besetzten Pfarrheim riefen die Kinder den Nikolaus mit dem Lied „Nikolaus, komm in unser Haus“ herein. Der Nikolaus und sein Helfer Knecht Ruprecht freuten sich über so viele Kinder. Als der Nikolaus Lob und Tadel aus seinem Goldenen Buch vorlas, herrschte gespannte Stille.

Tatsächlich brachte er für jedes Kind ein kleines Geschenk – vielen Dank dem Rösenbäcker und dem Dorfgemeinschaftsverein – mit. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto begleiteten zufriedene Kinder den Nikolaus und seinen Helfer mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ nach draußen.

Quelle: Jörg Mühlenbein

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon