Brilon-Totallokal: Petrinum lädt zum traditionellen Weihnachtskonzert

brilon-totallokal: Das Gymnasium Petrinum lädt ein zum Weihnachtskonzert am 20.12.2018 um 19.00 Uhr. Es findet in diesem Jahr in der Nikolai-Kirche statt. Die Schulchöre, das Strings Plus Orchestra und der Bläserkreis haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, in dem nationale und internationale weihnachtliche Klänge aus verschiedenen Epochen zu Gehör gebracht werden.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Quelle: Siegmar Paschkewitz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon