Asphaltierung Kreisverkehr

brilon-totallokal: Olsberg. Weil am künftigen Kreisverkehr Bahnhof- / Hüttenstraße Asphaltierungsarbeiten stattfinden, muss am Freitag, 14. Dezember, die Zufahrt in die Kampstraße gesperrt werden. Auch die Nutzung der dortigen Parkplatzanlage ist an diesem Tag nicht möglich. Bereits am Donnerstag, 13. Dezember, kann es dort schon zu zeitweisen Einschränkungen kommen.

Die Stadt Olsberg empfiehlt deshalb dringend, auf der Parkplatzanlage abgestellte Autos bis spätestens Donnerstagabend zu entfernen und am Freitag, 14. Dezember, andere Parkmöglichkeiten zu nutzen – zum Beispiel den Parkplatz an der Konzerthalle. Auch die Anlieger der Kampstraße können ihre Grundstücke an diesem Tag mit dem Auto nicht erreichen. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

