Brilon-Totallokal: Fit fürs Büro am Vormittag

brilon-totallokal: In vielen Büros sind Word, Excel und PowerPoint die am häufigsten benutzten Programme. Die VHS Brilon bietet einen Vormittagskurs an, der den Umgang mit den drei Programmen anhand praxisbezogener Beispiele vermittelt. Er wendet sich insbesondere an Interessierte, die vorhandene Kenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten. Die Teilnehmenden erhalten leicht nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks zum effizienten Einsatz der Programme. Teilnahmevoraussetzungen sind gute EDV-Kenntnisse. Der Kurs beginnt am 15. Januar 2019 und findet an sieben Dienstagen jeweils von 08:30 bis 12:00 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Brilon-Totallokal: Step-Aerobic-Workshop bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Step-Aerobic ist eine der beliebtesten Sportarten im Fitnessbereich. Sie bringt den gesamten Körper in Schwung und stärkt mit einfachen Mitteln und viel Spaß die Ausdauer und Muskulatur. Dieser Schnupper-Workshop vermittelt an zwei Samstagnachmittagen die Grundlagen des Step-Aerobic und ist sowohl für Einsteiger als auch Geübte geeignet. Der Kurs beginnt am 12. Januar 2019 und findet jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Turnhalle der Sekundarschule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

