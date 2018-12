Musikverein Madfeld lädt ein zum traditionellen Weihnachtskonzert

Brilon-Totallokal: Abwechslungsreiches Programm – neue Bambini u. Jugendorchester stellen sich vor

brilon-totallokal: Madfeld. Der Musikverein Madfeld probt seit der Sommerpause schon Wochen intensiv für das diesjährige Weihnachtskonzert. Am Samstag, den 22.12.2018 um 19.30 Uhr lädt der Verein dazu in die weihnachtlich geschmückte Schützenhalle ein.

Wie in jedem Jahr wird der Nachwuchs den Konzertreigen eröffnen. Neu ist hier die Aufteilung in „Bambini“- Orchester und „Jugendorchester“. Alters- und ausbildungsgerecht wird mit Kindern im Bambini – Orchester und Jugendlichen im Jugendorchester optimiert gearbeitet. Beide Orchester formierten sich im Herbst neu und sind der Zusammenschluss der bisherigen Jugendorchester Madfeld und Bleiwäsche. Die Orchester leitet engagiert Mario Hecker. Freuen Sie sich auf die Musikbeiträge der Kinder und Jugendlichen.

Unter der Leitung von Ehrendirigent Willy Finger beginnt das große Orchester das Konzert mit dem Traditionsmarsch „Mein Regiment“. Mit dem Werk „Frozen“, sicher dem anspruchsvollsten Stück des Konzertabends, spielt das Orchester Highlights aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“. Das Programm beinhaltet natürlich auch einige Soli. Als erstes Solo ist von zwei Trompeten die Polka „Trompetenherz“ zu hören. Mit dem folgenden Stück „Pompeii“ werden in einem Tongemäldedie letzten drei Tage vor dem Untergang Pompeijs beschrieben und die Zerstörung und Verwüstung durch den Ausbruch des Vulkans Vesuv. Zweifelsfrei waren die 1980er ein Jahrzehnt hochkarätiger Popmusik. Alle fünf Titel der nun folgenden „80er Kult(tur)“ genießen wahren Kult-Status! Mit dem anspruchsvollen Solo für Xylofon „Zirkus Humberto“ wird der erste Konzertteil dann beendet. Nach einer Pause, in der viele aktive Musiker/ -innen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden, setzt das Orchester das Konzert mit dem berühmten Figaro – Marsch von W.A. Mozart fort. Das nächste Stück „Puttin’ on the Ritz“ ist der Titel, welcher 1982 durch den niederländischen Sänger Taco bekannt wurde und auch 2013 von Robbie Williams gecovert wurde. Oftmals spielte der Musikverein Madfeld in den letzten Jahren Musical- Melodien. So präsentiert das Orchester in diesem Jahr Melodien aus dem Musical „Tanz der Vampire“. Mit der „Laubener Schnellpolka“ ist aus der böhmisch- mährischen Blasmusik eine besondere mährische Bravourpolka als nächstes Stück zu hören. Mit dem englischen Weihnachtslied „Stop The Cavalry“ stimmt der Musikverein auf das Weihnachtsfest ein und beendet das Konzert.

Wie schon in den vergangenen Jahren, werden die „Madfelder Oldies“ nach dem Konzert noch einige Zeit weiter böhmisch für die Gäste aufspielen.

Der Musikverein freut sich auf das bevorstehende Konzert und auf einen vollen Konzertsaal mit vielen interessierten Besuchern. Für ältere Gäste sind ausreichend Stuhlplätze bereitgestellt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Gäste können jedoch freiwillige Spenden zur Unterstützung des Musikvereins entrichten. (Am)

