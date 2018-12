Workshop “Poetry Slam” in der Bibliothek

Brilon-Totallokal: Seit zwei Jahren gehört Poetry Slam zum festen Bestandteil des Briloner Kulturangebotes

brilon-totallokal: Im Rahmen der Briloner Kleinkunsttage fand der Dichter-Wettstreit schon zweimal vor ausverkauftem Haus statt.

Beim Poetry Slam geht es darum, einem Publikum selbst geschriebene Texte zur Abstimmung vorzustellen. Es dürfen keine Hilfsmittel wie Musik oder Tanz genutzt werden und die Zeitvorgabe von maximal 5 Minuten ist einzuhalten.

Am Samstag, 9. Februar 2019, laden die Stadtbibliothek Brilon, die Sparkasse Hochsauerland und Brilon Kultour wieder zu einem Workshop mit Dean Ruddock ein.

Ruddock ist ein junger Poetry Slammer aus Paderborn, der die Briloner Szene von Beginn an begleitet. Die Briloner haben den 26jährigen schon mehrfach sowohl als Moderator der Slams als auch als kreativer Impulsgeber in mehreren Workshops erlebt.

Der Workshop findet von 11.30 bis 16.30 Uhr in der Werkstatt der Stadtbibliothek statt und richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Es geht darum, Lust auf das Schreiben eigener Texte zu machen. Ruddock wird mit unterschiedlichsten Übungen zum Schreiben motivieren. In geschützter Runde der Workshop-Teilnehmer kann der Auftritt mit eigenen Texte geübt werden. Feedback gibt es aus der Runde der Teilnehmer und vom Profi.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Die Stadtbibliothek nimmt ab sofort Anmeldungen unter 02961 / 794460 oder info@stadtbibliothek-brilon.dean.

Foto: Zeigt einen Teil der Gruppe, die am Poetry Slam- Workshop im vergangenen Jahr teilgenommen haben. (Eine Abdruckgenehmigung der Teilnehmer liegt vor).

